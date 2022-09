Sparle si soparle, 19.09.2022

Mai multi locatari se plang ca Hanul Haiducilor, situat la parterul unui bloc din Ramnicu Valcea, are probleme la instalatia de evacuare a fumului de la bucatarie. Se pare ca administratorii firmei au mai remediat problema in urma cu 4 ani, dar piesele folosite s-au uzat si fumul vine din nou la locatari si, mai rau, se scurge toata grasimea la intrarea in bloc. Cu siguranta, Doru Paraschiv va remedia problema…

Rebengiuc, patronul hotelurilor Tisa din Olanesti si Ocnele Mari, s-a transformat peste noapte in mare filantrop si samaritean si a umplut cele doua localitati cu refugiati ucraineni pe o schema destul de interesanta… La mijloc ar fi o fundatie, multi bani, interesant ar fi de studiat traseul banilor si destinatia acestora. Autoritatile abilitate ar trebui sa analizeze schema Tisa-Ucraina-Rebengiuc-Olanesti. Zicem si noi, nu dam cu parul!

Virgil Pirvulescu s-a dat din nou in spectacol lamentabil pe facebook. Ipochimenul dovedeste ca e total aerian in ceea ce priveste administratia publica locala. Nu cunoaste chestiuni elementare si nici nu vrea sa invete! El stie totul si nimic! Incaseaza degeaba aproape 200 milioane lei vechi de la Primaria Ramnicului chiar daca trece din joi in Paste pe la serviciu si doar taie frunza la caini! Rusinica!