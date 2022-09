S-a deschis prima gradinita privata pentru copiii cu nevoi speciale! Vezi aici OFERTA EDUCATIONALA

OFERTA EDUCATIONALA ,,CLUBUL LICURICI,, 2022-2023

• Pachet educational 1 (8-12:30) – 1000 lei

• Pachet educational 2 (8-17.00) – 1100lei

• 8:00 -Primirea copiilor

• 8:30 – Micul dejun

• 9:15 – Activitati preferate de copiii

• 10:00 – Activitati comune:

• 1.educarea limbajului

• 2.activitati matematice

• 3.cunoasterea mediului

• 4.educatie muzicala

• 5.educatie pentru societate

• 6.activitati practice si elemente de activitate casnica

• 7.educatie plastica

• Cel mai important este ca programa educationala se va imbina perfect cu programa educationala americana,,direct instruction,,o metoda desavarsita prin care copiii invata,se joaca ,se dezvolta perfect.

• Toate se vor imbina armonios cu terapiile de grup.

• 12:00 masa de pranz

• 13:00 preluare copiii si program de somn

• 15:30 gustare

• 16:00 activitati recreative

• Incepand cu ora 16:15 pana la ora 17:00 -preluarea copiilor

Incluse in pret:

• Rechizitele scolare(coli albe,colorate,toner,hartie

glasata,creponata,lipici,creioane,foarfeci,aracet,carioci,etc)

• Activitati comune obligatorii prevazute de programa MECT,desfasurate zilnic

• Proiecte desfasurate in timpul anului scolar

• Asistenta medicala.

• Nu sunt incluse in pret :

• Servirea mesei de pranz in regim de catering si gustare

• Costumele de serbari,

• Necesarul adus de acasa de catre parinti:

Sticla cu numele copilului,servetele umede,perna,plapuma,papuci,haine de schimb,pijama in

functie de anotimp,pampers,saculet de haine.

Notificare:

Lenjeriile se vor schimba la fiecare 2 saptamani!.