Primaria Mateesti le raspunde… carcotasilor din comuna

Pe fondul ultimelor acuze aduse în mediul online, considerăm necesar să ne spunem și noi punctul de vedere, argumentat și nepărtinitor, pentru a evita alte speculații.

I. Realizarea parcului de la Turcești ar trebui să fie un motiv de mândrie pentru toți locuitorii comunei, chiar și pentru cei cârcotași. Iată, s-a construit un parc la standarde europene, care arată bine și bucură deopotrivă pe copii și pe adulți.

Reamintim că acest parc conține nu numai o zonă de relaxare cât și un spațiu de joacă pentru cei mici. Înainte nu erau decât ciulini și paragină.

Comparativ cu alte parcuri din țară, costurile pentru amenajarea acestui parc sunt mai scăzute și acesta este amplasat fix în centrul satului, nu undeva la periferie.

Enumerăm astfel următoarele:

– are aproximativ 1400 mp și respectă standardele de calitate solicitate prin proiect;

– conține elemente de peisagistică și respectă principiile acesteia (800 mp de gazon, 20 arbori, 70 plante ornamentale);

– la intrarea din drumul județean DJ605A s-a creat o parcare generoasă din covor asfaltic (9 locuri – 180 mp);

– are împrejmuire de peste 100 ml din gard cu șipci de metal;

– aleea de 275 mp este realizată din pavele betonate;

– conține elemente de mobilier urban precum băncuțe, coșuri de gunoi, cișmele;

– locul de joacă de 120 mp are pavele de cauciuc, tobogane turn cu leagăne, groapa cu nisip;

– nu în ultimul rând, au fost realizate lucrări de instalații exterioare precum montarea celor 5 stâlpi de iluminat cu lampi led, 50 ml de rigole din beton prefabricat și lucrări de alimentare cu apă.

Cele enumerate mai sus au fost achiziționate la prețul pieței și nu s-a făcut nicicum rabat de la calitate. Îi mulțumim constructorului pentru seriozitatea de care a dat dovadă de-a lungul proiectului.

Bineînțeles, toate sunt la vedere și a fost asigurată în mod continuu transparența proiectului. Persoanele interesate pot oricând veni la primărie, să se convingă de seriozitatea cu care a fost tratat acest proiect.

II. Camerele de filmat amplasate sunt potrivite și necesare unei astfel de investiții (16 camere de rezolutie inalta, router+accesorii și manoperă). A fost selectat prețul cel mai scăzut. Ele asigură înregistrări de înaltă calitate pe care, sincer, nu ne dorim să fim nevoiți a le folosi vreodată.

III. Achiziția privind lucrările de cadastrare a fost obligatorie prin contractul semnat cu ANCPI pentru a putea începe cadastrarea sistematică gratuită a terenurilor locuitorilor din Mateești. Banii se primesc din partea ANCPI prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Momentan s-au ales pentru cadastrare sectoarele 7 și 8.

IV. Serviciile topografice contractate sunt pentru lucrări de anvergură care trebuie realizate de persoane cu autorizări speciale.

V. Nu comentăm alte bârfe și răutăți gratuite. Noi susținem echipa locală, ACS Viitorul Mateești, cum putem mai bine.

Așa cum ar trebui să o facă și cârcotașii mateeșteni, la drept vorbind.

VI. Îi urăm însănătoșire grabnică domnului primar!

Primaria Mateesti