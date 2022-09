Orasul Calimanesti, primul loc pe tara la turism balnear 

La ora actuala statiunea Calmanesti ocupa primul loc pe tara la turism balnear. Florinel Constantinescu , primarul orașului Călimănești: ”Este un succes al antreprenorilor din turism și al tuturor serviciilor conexe, al celor care au înțeles că trebuie să vină cu o ofertă atractivă, care au știut să atragă, care an de an au investit în turism. Ei sunt de felicitat. Noi administrația am fost deschiși, am ajutat cum am putut, am investit în infrastructură, să avem drumuri, să avem utilități, să fim receptivi la dorințele oamenilor și ale turiștilor. Normal că vom avea acel parc pădure, dacă lucrurile vor merge bine și la Seaca se va dezvolta un alt mare centru turistic.

Da, Călimăneștiul s-a consolidat pe acest segment al turismului balnear, singur mai sunt multe de făcut, dar vin turiștii spre noi și sunt mulți care s-au fidelizat sau se fidelizează odată ce petrec un sejur aici”.

Mai trebuie spus si ca Primăria Călimăneşti continua sa investeasca in infrastructura: modernizeaza Strada Pieţei, o investitie de 620.000 lei. AS Trans SRL, executantul, va reamenaja toate locurile de parcare şi trotuarele din zona, va freza sistemul rutier existent, va aşterne un nou strat de piatră spartă, va înlocui bordurile, iar la final va turna asfalt – mixtură de bază de 5 cm. grosime şi un strat de uzură de 4 cm.