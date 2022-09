Mesajul primarului Mircia Gutau la deschiderea noului an scolar 

Am alocat sume considerabile de la bugetul local pentru investiţii, reparaţii şi dotări la şcoli şi grădiniţe, am atras fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea unor unităţi de învăţământ, am accesat finanţări prin programele naţionale de dezvoltare locală pentru construirea de grădiniţe sau alte structuri educative şi suntem cuprinşi în planurile guvernamentale pentru ridicarea de noi creşe în municipiu. Oricum va arăta viitoarea programă şcolară, ea va fi parcursă de elevii din Râmnicu Vâlcea în săli de clasă moderne, dotate cu echipamente performante, în şcoli curate, cu holuri luminoase şi instalaţii sanitare şi termice de ultimă generaţie.