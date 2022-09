Magistraţii din judeţul Vâlcea au emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pe numele unui tânăr care, deşi avea permisul de conducere anulat, a urcat la volanul unui autoturism, a provocat un accident în care doi oameni au fost răniţi, după care a refuzat testele privind detectarea alcoolului.

Tânărul, care are 25 de ani şi este din comuna Verguleasa, judeţul Olt, a fost implicat într-un accident rutier vineri, pe DN 67 B, în afara localităţii Drăgăşani, unde autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un triciclu electric, condus de un bărbat din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

În urma impactului, conducătorul triciclului şi un pasager aflat alături de acesta au fost răniţi, fiind duşi la spital.

Poliţiştii ajunşi la locul accidentului s-au lovit de refuzul bărbatului de a sufla în etilotestul care determină nivelul alcoolului în aerul respirat, dar şi de refuzul de a i se recolta probe biologice pentru determinarea alcoolemiei din sânge. În plus, verificările în baza de date au arătat că tânărul de 25 de ani are permisul de conducere anulat.

„Cel în cauză a fost reţinut de poliţişti, iar în cursul zilei de astăzi, în baza probatoriului administrat, a fost prezentat magistraţilor, care au admis propunerea de arestare preventivă, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul având permisul de conducere anulat şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Vâlcea.

