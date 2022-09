Green Ambalaje anunță deschiderea unui punct de lucru la Râmnicu Vâlcea

Suntem mandri sa anuntam deschiderea unui nou punct de lucru Green Ambalaje, al 10-lea, la Ramnicu Valcea. Punctul de lucru a fost creat in urma preluarii activitatii companiei United World Recycling. Noul centru de colectare si sortare dedicat deseurilor din lemn, metal, plastic si carton de la Ramnicu Valcea are o capacitate de procesare de 500 de tone lunar, 38 de angajati si o flota auto de 9 autospeciale de colectare. Planurile de investitie din viitorul apropiat tintesc dezvoltarea unei linii productie tehnologice de pana la 1000 de tone lunar. Focusul nostru constant este acela de a ne imbunatati serviciile de waste management, colectare si valorificare a deseurilor industriale, de a oferi transparenta totala in acest proces si de a inchide bucla economiei circulare prin productia de materiale sustenabile in fabrica de produse din material reciclat de la Fagaras. Noul manager al punctului de lucru creat va fi dl Silviu Pandrea pe care il asteapta o serie de provocari frumoase. Pe aceasta cale ii uram mult succes si bine ai venit in echipa Green Ambalaje!

Green Ambalaje este o companie cu capital romanesc, cu 500 de angajati, 10 puncte de lucru nationale, dotate cu statii de colectare, sortare si o fabrica de produse din material reciclat in municipiul Fagaras.

În 2021, compania a incheiat anul cu o cifra de afaceri de 92.449.881 RON si peste o mie de clienti la nivel national.

Green Ambalaje face parte dintr-un grup de companii, lider de piata in domeniul managementului deseurilor, cu o cifra de afaceri de 150 000 000 de euro in 2021.

Alexandru Scarlat, reprezentantul societatii

#wastemanagement #recycling #business