Dumitru Becsenescu: Masinile Dacia Sandero cu motoare pe benzina au fost convertite de Antares Motors pe CNG si vor opera in Bucuresti

Ieri am livrat partenerilor nostri primele masini, odata cu deschiderea unei noi linii de business, transport alternativ, in parteneriat cu Uber si Bolt.

Masinile Dacia Sandero cu motoare pe benzina au fost convertite de Antares Motors pe CNG si vor opera in Bucuresti.

Este inceputul unui proiect ambitios pe care ne dorim sa il dezvoltam in orasele importante din Romania in urmatorii ani.

Avantajele ecologice si economice ale utilizarii CNG ca si carburant alternativ sunt inconstestabile, iar imbinarea in mod fericit a cu componentei economice cu cea de responsabilitate sociala ma motiveaza, ma onoreaza si imi da o mare satisfactie.

Sunt increzator ca odata cu lansarea acestui proiect vom contribui la imbunatatirea caliatii vietii si a mediului inconjuator, prin reducerea substantiala a emisiilor de carbon, de oxizi de azot si de particule fine, traind mai sanatos si respirand un aer mai curat.

“Responsabili pentru generatiile viitoare” este mesajul public pe care noi, cei de la Antares, il transmitem, invintandu-va sa ne fiti alaturi in misiunea pe care ne-am asumat-o.

Dumitru Becsenescu, presedinte Antares Group