Descoperă 5 metode pe care le poți aplica imediat pentru a avea un look în stil nordic

Femeile din țări precum Suedia, Norvegia sau Finlanda sunt recunoscute pentru frumusețea lor naturală, care pare dobândită fără efort. Nimic nu este mai fals. Nordicele au un mod de viață sănătos și pun accentul pe îngrijirea personală mai degrabă, decât pe accesorii și podoabe exterioare. O înfățișare de acest gen nu se poate întreține fără niciun efort, însă, din fericire, poți ajunge și tu să arăți așa, prin câteva metode simple, ce pot fi aplicate chiar din acest moment.

Află cum poți începe chiar acum să-ți creezi un look strălucitor, în stil nordic

Îngrijește-ți părul.

Podoaba capilară radiantă se numără printre aspectele pe care nordicele pun cel mai mare accent. Atenția pe care o acordă părului este una specială și pornesc de la îngrijirea acestuia, prin curățarea și hidratarea lui. Până să investești în vopsit și coafat, trebuie să te asiguri că aceste este într-o stare bună, nu este ars, uscat sau cu vârfurile despicate. Pentru asta, ai nevoie de produse de calitate. Cele din supermaket sunt potrivite pentru spalare, insa nu te astepta la rezultate spectaculoase. Apeleaza la variante utilizate de experti, precum șampoanele profesionale de la Abbate, care vor reda strălucirea părului tău.

Îmbracă-te minimalist.

Vestimentația este un alt aspect pe care să-l ai în vedere. Stilul celor care trăiesc in nordul continentului este unul lipsit de zorzoane și accesorii. Acestea se îmbracă simplu și elegant, în culori neutre, care le pun în valoare frumusețea naturală: alb, bej, maro, albastru închis sau deschis ori nuanțe pale.

Păstrează-ți tenul curat.

Pentru a obtine acel look natural, care radiaza de frumusete, femeile nordice au grija ca tenul lor sa fie curat si bine ingrijit, pentru a evita probleme precum acneea sau porii dilatati. Dupa cum probabil ai observat, ele apeleaza rar sau chiar deloc la machiaj. In niciun caz nu folosesc multe produse pentru a-si acoperi imperfectiunile, ci investesc in solutii de calitate care sa acorde tenului o textura luminoasa, lipsita de impuritati. Asadar, foloseste mai putin fond de ten si concentreaza-te pe metode curatare, exfoliere si hidratare. În scurt timp, vei vedea diferente semnificative si vei avea curajul sa iesi din casa fara sa porti fard sau concealer.

Mergi pe jos sau cu bicicleta.

În mod indiscutabil, nordicele sunt preocupate de nivelul fizic și de silueta lor. De aceea, îmbrățișează un stil de viață activ, fără să-și dea programul peste cap în acest sens și fără să cheltuiască prea mult. Soluția lor este una simplă: merg des pe jos sau cu bicicleta. Așadar, renunță la mașină sau mijloacele de transport în comun. Astfel, nu va trebui să ai un timp special alocat pentru a merge la sală pentru a face antrenamente extenuante. Simpla deplasare pe propriile picioare în fiecare zi te va ajuta sa fii mai energică și să scapi de kilogramele nedorite.

Renunță la fast-food și exces de dulciuri.

În ceea ce privește dieta, lucrurile stau la fel de simplu. Nu trebuie să scoți din regimul alimentar grupe întregi de mâncare și nici să te înfometezi. Mănâncă 3 mese normale pe zi, alege preparatele care îți plac, însă renunță la alimentația de tip junk-food și nu exagera în ceea ce privește dulciurile.

Prin urmare, poți începe schimbarea chiar acum pentru a te bucura de același look ce debordează de strălucire naturală, prin aceste metode simple, ce vor da roade imediat!

Sursa foto: shutterstock.com