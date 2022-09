Conarg AG, societate de constructii din Bucuresti, angajeaza Sef de Santier cu experienta!

Societate de constructii angajeaza Sef de Santier pentru o lucrare din localitatea Horezu, judetul Valcea, responsabila cu planificarea, organizarea, monitorizarea si verificarea intregii activitati la nivel de santier, coordoneaza executia, derularea si finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (citire si verificare planuri, punerea lor in aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc).

Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clienti.

Cerinte: Absolvent Studii tehnice – diploma de inginer constructii civile, cu o experienta in domeniu de minim 5 ani pe o pozitie similara; Cunostinte solide cu privire la managementul calitatii in constructii, sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului.

Oferim: Salariu motivant discutabil la interviu/ decontare transport/ bonusuri de performanta la final de proiect.

Asteptam CV-ul Dvs. pe adresa de e-mail officeag@conarg.ro sau pentru detalii suplimentare va rog sa ne contactati la nr. de Tel: 0756 016 498