Comunicat CET GOVORA: „Pregatirea sezonului de incălzire 2022 / 2023″

Avand in vedere comunicatul transmis cu nr. 4020 din data de 03.08.2022 privind „Pregatirea sezonului de incălzire 2022 / 2023″ conditiile impuse in contractul de furnizare a energiei termice, obligativitatea operatorului pentru pregatirea sezonului de incălzire 2022/2023 in conformitate cu Legea 325/2006 „Legea serviciului public de alimentare cu energie termica”, conducerea CET Govora SA anunta că incepand cu data de 20.09.2022 se vor desfasura urmatoarele activitati:

Umplerea retelelor de distributie agent termic pentru incalzire, probele de presiune si reparatiile necesare la propriile retele cat si a celor din imobile conform solicitarii consumatorilor arondati.

Programul de umplere si efectuarea probelor de etanseitate se va desfasura între orele 800 ÷ 1900, astfel:

20.09.2022 la imobilele aferente: PT1 Ostroveni, PT3 Ostroveni; PT4 Ostroveni; PT7 Lenin Sud; PT10 ETA ; PT14 Zăvoi; PT25 Libertăţii; PT35 Traian 2, PT36 Traian 3; PT41 Nord 4; PT40 Nord 1;

21.09.2022 la imobilele aferente: PT2 Ostroveni; PT6 Ostroveni; PT11 1 Mai 2; PT12 General Magheru; PT18 Cozia; PT26 Maternitare, PT37 Traian 4; PT43 Liceul Energetic;

22.09.2022 la imobilele aferente: PT5 Ostroveni; PT9 1 Mai 1; PT19 Prefectura; PT20 Bloc K; PT21 Argeş; PT23 Cerna; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT39 Nord 4; PT42 Nord 3;

23.09.2022 la imobilele aferente: PT5 bis Ostroveni; PT7A; PT8 Petrişor; PT13 Piaţă; PT22 Filipin; PT34 Traian 1; PT30 OLCHIM; PT28 CPL; PT38 Nord 5.

In perioada 09.2022 ÷ 23.09.2022 în timpul efectuării probelor de etanseitate, nu se va livra energie termica sub forma de incalzire.

Furnizarea energiei termice pentru incalzire si citirea indecsilor contoarelor pentru sezonul de incalzire 2022/2023 va fi anuntata ulterior, în funcţie de prognoza meteo si conditiile de livrare stipulate in contractul de furnizare energie termica.

Toti consumatorii racordati la sistemul de termoficare urbana si care desfasurau lucrari la instalatiile termice interioare, au fost anuntati prin comunicatul mentionat, sa ia toate masurile de finalizare a lucrarilor pana in data de 20.09.2022, in cazuri exceptionale, pentru finalizarea lucrarilor putand izola retelele interioare de la robinetii contoarelor de energie termica, sau se pot adresa pentru asigurarea conditiilor de lucru la:

Dispeceratul de Termoficare Urbana Rm. Valcea str. Mihai Viteazu nr. 43, tel.0350.404832; tel.0250.718092 sau tel/fax 0250.718090 prin adresa scrisa.

Programul de umplere al retelelor, probele la rece si de etansietate fiind comunicate prin mass–media si afisate la toate imobilele, prin neluarea masurilor de izolare a retelelor interioare acolo unde este cazul sau neanuntarea in vederea realizarii conditiilor tehnice de lucru, absolva de orice responsabilitate operatorul sistemului CET Govora SA, pentru eventualele daune care se vor putea produce.

Va multumim pentru inţelegere si colaborare !

CONDUCEREA

SC CET Govora SA