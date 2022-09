Alianta PER-PSD din Consiliul Local Ramnicu Valcea este in pericol sa se destrame?! S-au aruncat cuvinte grele!

Alianta PER-PSD din Consiliul Local Ramnicu Valcea este in pericol sa se destrame?! Dupa ultima sedinta de CL, consilierii celor doua partide au fost convocati de urgenta in biroul primarului Mircia Gutau pentru a fi mustruluiti de acesta pentru ca nu i-au votat pe cei trei consilieri USR in consiliile de administratie de la doua colegii importante din judet si Scoala Take Ionescu. Gheorghiu si gasca s-au suparat, nevoie mare, si au parasit sala de sedinta, precum copiii de gradinita, imediat dupa ce au fost lasati pe tusa de consilierii PER-PSD. Un SANTAJ ORDINAR pe care useristii il practica de ceva vreme! De teama ca pierde majoritatea in CL, Mircia Gutau i-a certat pe consilierii de la cele doua partide aliate, care au stat si au inghitit broasca… S-au aruncat cuvinte grele, iar consilierii PSD George Mihailescu, Fane Letu, Adina Dobrete, Adrian Popa, Remus Grigorescu si Valeru Amza si-au manifestat profunda indignare. E adevarat ca dupa ce au iesit din biroul primarului…