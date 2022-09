Afacerea cu care Alex ia 8.000 de euro pe lucrare, după 12 ani de muncă între străini. Nu facultatea l-a ajutat, ci pasiunea 

Alex are 35 de ani. În facultate, s-a pregătit să lucreze în turism, dar viața l-a dus peste hotare, pe șantier. După 12 ani în construcții, în Spania, a revenit acasă. A reușit să îmbine priceperea câștigată în străinătate cu pasiunea lui mai veche pentru istorie și pentru arhitectură. Așa a ajuns acum să redea strălucirea unor case ţărăneşti care riscau să ajungă lemn de foc

Totul este demolat și refăcut ca un puzzle uriaș. Elementele de structură sunt consolidate, înfrumusețate, şi astfel clădirile vechi își duc mai departe poveștile și amintirile.

Alex Ceaușu: Am păstrat cărămida, am păstrat piatra, lemnul, ușile

În interior, cu multă migală și imaginație, modernul a fost îmbinat perfect cu tradiționalul

Alex Ceaușu: Foarte multe le-am salvat de la foc

Fiecare cărămidă, bucată de lemn ori chiar obiecte folosite de străbuni îi trec prin mână și pentru toate găsește un loc în noile clădiri.

Alex Ceaușu: Am găsit-o la cinci km distanță. Am demontat-o și am remontat-o aici. Are undeva la 200 și ceva de ani. I-am făcut altă temelie, altă scară. Așteptăm să se usuce uleiul și cu pământ, și cu paie, o să o aducem la starea inițială

În două săptămâni, va prinde o nouă viaţă.

Reporter: Ai salvat tot ce se putea?

Alex Ceaușu: De la piatră, cuie, lemn, orice s-a putut lua

Reporter: O reaşezi aici ca pe un puzzle

Alex Ceaușu: Exact. Trebuie, prima dată numerotate, luate ușile, curățate, date cu ulei

Zece kilometri mai departe, un șopron care stătea să cadă a devenit o casă cochetă de vacanță.

Alex Ceaușu: Era un grajd unde stăteau vacutele si proprietarul a ales sa-l transforme într-o căsuța de vacanță

Refacerea unei case vechi costă în jur de 7-8.000 de euro.

