5 moduri in care dispozitivele inteligente va fac casa un loc mai sigur

Tehnologia a evoluat enorm in ultima vreme si de aceea, ajuta acum si la obtinerea unei locuinte mai sigure. Iata cum te ajuta noile solutii:

Cu aceste solutii va puteti proteja mai presus de toate casa de hoti

Daca nu credeti ca acest concept avansat va poate ajuta sa va imbunatatiti securitatea casei, va asiguram de asta spunandu-va ca va puteti proteja casa de hoti. Cum? Prin configurarea unei usi inteligente care poate fi actionata in principal de la distanta, aceasta poate fi operata printr-o aplicatie inteligenta de pe telefonul dvs. mobil, va poate folosi amprenta si asa mai departe. In plus, aceste usi sunt semnificativ mai grele si mai complicat de deschis, asa ca ar fi mai greu pentru hoti si ar dura mai mult timp daca ar decide sa-ti jefuiasca casa. Vezi aici produsele care te pot ajuta sa ai o casa mai sigura.

2. Noua directie a tehnologiei ofera si dispozitive de securitate excelente care va ofera monitorizarea constanta a locuintei de la distanta pentru o mai mare securitate in ea

Daca in trecut pentru a inregistra casa cu camere de securitate trebuia sa instalati toate echipamentele care costau prea mult si erau complicat de utilizat, asta nu mai este cazul astazi. Exista camere inteligente pe care le poti conecta cu usurinta la telefon si care camere, pe langa inregistrare, au si senzori care inregistreaza tot ce se intampla in casa ta si te informeaza despre fiecare eveniment. Ele pot fi operate de la distanta si in orice moment, ceea ce reprezinta un avantaj imens.

3. Tehnologia ofera si dispozitive pentru gestionarea tuturor electrocasnicelor din casa de la distanta sau cu o functie de voce care face locuinta mai sigura pentru ca este adaptata vocii tale

Solutiile aduse noua de inovatori ofera un alt mod in care locuinta poate fi mai sigura. Poti integra toate electrocasnicele din casa adaugand dispozitive inteligente prin care le poti controla de la distanta, dar le poti controla si doar cu vocea. De asemenea, este mai sigur pentru ca doar tu si poti intra in casa.

4. Puteti gestiona utilizarea energiei electrice

Gestionarea energiei electrice poate fi unul dintre cele mai bune lucruri pe care acest concept inteligent le poate oferi. De ce? Pentru ca ofera securitate primara in ceea ce priveste furnizarea de rapoarte privind evenimentele din locuinta in ceea ce priveste consumul de energie electrica, dar poate oferi si sesizari ale unor eventuale defecte la anumite electrocasnice din locuinta sau defectiuni in implementarea energiei in locuinta.

5. Numai tu poti controla incalzirea si racirea casei tale cu electricitate

Daca in trecut oamenii erau mai inclinati sa se incalzeasca pe peleti sau lemne cu ajutorul unui semineu sau a sobelor speciale pentru ca dau o senzatie diferita, astazi oamenii cauta sa o faca in cel mai sigur mod posibil, astfel incat casa lor sa nu fie un potential focar. Astfel, o serie de gospodarii au decis sa-si incalzeasca si sa raceasca locuintele cu ajutorul unor dispozitive inteligente de incalzire si racire care pot fi controlate de la distanta si reglate in functie de nevoi fara riscul vreunui eveniment nedorit.