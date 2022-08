Primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, a avut deosebita onoare de a-l aniversa la 100 de ani pe veteranul de război Ioana D. Ion

La data de 20 iulie 2022, primarul comunei Mateești, Ilie Cosmin Anghelescu, a avut deosebita onoare de a-l aniversa pe domnul Ioana D. Ion, veteran de război, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani. „Acesta a primit din partea Primăriei Mateești și a Consiliului Local un premiu, o diplomă de recunoștință și o plachetă aniversară. Îi urăm sănătate și casă plină de nepoți și strănepoți! Sănătate și Doamne Ajută”, a transmis primarul Ilie Cosmin Anghelescu. La începutul acestui an, Consiliul local al comunei Mateeşti a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Lucrări de reparații rigole și impermeabilizare a sistemului rutier pentru străzi locale în comuna Mateești, județul Vâlcea”. Din bugetul pe anul 2022, primarul comunei Mateești, Ilie Cosmin Anghelescu, are o listă de investiții care cuprinde: finalizarea lucrărilor de canalizare; reabilitarea rețelei de apă; extinderea rețelei de apă; modernizarea sistemului de iluminat; construirea și refacerea drumurilor și podurilor; reabilitarea sediului Primăriei Mateești și a Căminului Cultural din Mateești; amenajarea zonei de agrement (parc și locuri de parcare) lângă terenul sintetic din Turcești; realizarea de stații de reîncărcare electrice, etc. În plus, primarul Cosmin Anghelescu are o listă de proiecte care sunt depuse spre finanțare din fonduri guvernamentale și fonduri europene. Acestea sunt: lucrări de construire poduri „La Honcioiu” și „Titi Negrea”; lucrări de refacere poduri ”La Iriștea”, ”La Anghelești”, ”La Enciu”, ”La Iriza”; extindere rețele de canalizare în Mateești; modernizare străzi și drumuri de interes local; refacere pod în punctul Vlăduțești; lucrări de reparații străzi în comuna Mateești; proiectare și execuție reabilitare rețea de alimentare cu apă în satul Turcești, etc.