O ursoaica a atacat o capra si un ied in zona Goranu din Ramnicu Valcea (FOTO) 

In ultima perioada, ursii si-au facut tot mai des simtita prezenta la marginea localitatilor din Valcea, atacand animale domestice. S-a intamplat in special in nordul judetului, dar iata ca aseara, in jurul orei 20.00, o ursoaica cu pui si-a facut simtita prezenta si in municipiul Ramnicu Valcea, mai exact in zona Goranu, in apropiere de strada Izlazului. Autoritatile au transmis imediat un mesaj RO-Alert pentru a-i pune pe cetateni in garda, iar la fata locului au mers de urgenta echipaje ale … citeste toata stirea