O familie a murit pe Valea Oltului, după ce mașina lor a intrat într-un TIR. Printre victime, un copil de 1 an

O familie din judeţul Alba, formată dintr-un copil de un an şi trei luni şi părinţii acestuia, în vârstă de 31, respectiv 34 de ani, a decedat luni dimineaţa, într-un accident produs pe DN7 Valea Oltului, după ce bărbatul aflat la volan a pătruns pe contrasens şi a intrat cu maşina într-un autotren, în zona numită Lazaret, la limita judeţelor Sibiu şi Vâlcea, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu – mentioneaza digi24.ro. “Din primele cercetări efectuate reiese că şoferul unui autoturism condus spre Vâlcea, din cauze care urmează a fi stabilite, a pătruns pe contrasens şi a intrat in coliziune frontală cu un ansamblu TIR condus spre Sibiu. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei ocupanţi ai turismului, conducător auto de 34 de ani, soţia acestuia, 31 de ani, şi fiul acestora, 1 an şi 3 luni, din judeţul Alba. Ansamblul TIR era condus de către un bărbat în vârstă de 45 de ani, din judeţul Dâmboviţa”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter. Potrivit sursei citate, cercetările continuă în vederea stabilirii cauzei producerii accidentului.