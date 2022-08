Incendiu de proporții la o pensiune din Vâlcea unde erau 40 de copii veniți în tabără. Jumătate dintre ei au ajuns la spital 

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de luni spre marți la o pensiune din Brezoi, județul Vâlcea. În clădire se aflau 52 de persoane, dintre care 40 de copii veniți în tabără.

Pensiunea din localitatea Brezoi a fost cuprinsă de foc în noaptea de luni spre marți, din motive încă necunoscute. În momentul izbucnirii incendiului la parterul clădirii, în camera centralei termice, în pensiune se aflau 41 de copii, 10 adulți și administratorul. O femeie cazată acolo a povestit prin ce a trecut când izbucnit incendiul. „A luat foc pensiunea, cu noi în interior. Suntem toţi la spital, am inhalat fum. Am fost nevoită să îmi arunc copilul de la balcon, în brațele unor polițiști, pentru că proprietarul a plecat și ne-a încuiat înăuntru”, a declarat femeia. Aceasta a spus că șoferul microbuzului care a transportat copiii în tabără a fost cazat în altă parte; l-au sunat, el a venit și a spart geamul și așa au putut ieși. „Noi am rămas sus, la etaj. Vă dați seama că ne-am panicat, am înnebunit. Era fum peste tot, nu puteam să respirăm. Toată lumea țipa. A fost groaznic”, a mai spus femeia. Pompierii au reușit să salveze 20 de persoane ramase captive pe balcoanele pensiunii, unde s-au refugiat din cauza degajarii mari de fum. Echipajele de intervenție au transportat 14 copii și 1 adult la CPU Brezoi și 2 copii la UPU Vâlcea, majoritatea cu atacuri de panică. Pentru alți 5 copii a fost necesară administrarea de oxigen, în urma intoxicarii cu monoxid de carbon. ISU Vâlcea verifică acum dacă pensiunea avea autorizaţiile privind securitatea la incendiu.

