DEZVALUIRI INCENDIARE si ingrozitoare ale lui Cozmin Gusa despre un calugar valcean! “Rasputin de România”! Duhovnicul lui Becali, implicat în megascandalul contra BOR

DEZVALUIRI INCENDIARE si ingrozitoare ale lui Cozmin Gusa despre un calugar valcean! Ascultati si va cruciti ce poate sa spuna cunoscutul analist politic Gusa, fost consilier al premierilor romani , un om cu foarte multe conexiuni in lumea serviciilor de informatii! Un calugar valcean este acuzat ca si-a format o camarila de femei in Muntii Valcii, pe care le indoctrineaza si le foloseste inclusiv in scopuri sexuale! Sincer nu credem aceste acuzatii, dar autoritatile judetene – Inspectoratul Judetean de Politie Valcea si Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea -ar trebui sa se autosesizeze URGENT si sa verifice aceste informatii! Poate a luat-o razna Cozmin Gusa, nu stim, si atunci ar trebui sa-si ceara scuze de la calugarul denigrat, dar daca sunt reale dezvaluirile? Daca in muntii nostri se petrec asemenea grozavii?! Am luat legatura cu Arhiepiscopia Ramnicului, dar deocamdata nu am primit niciun raspuns, nicio reactie, inca asteptam!

Priviti, ascultati si va cruciti:

https://www.facebook.com/100063623349419/videos/3104857683177852

https://www.youtube.com/watch?v=2fKWsVXN4pU&t=339s