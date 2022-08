Cum sa incepi sa faci sport dupa o pauza lunga: sfaturi si trucuri utile

Sportul este esential pentru a-ti mentine starea de sanatate, pentru a avea energie, dar si pentru a fi in forma. Sa fii in forma nu inseamna neaparat un aspect estetic al corpului, ci mai degraba inseamna ca poti face activitati de zi cu zi fara a obosi si a depune prea mult efort. Desi teoria este binecunoscuta, cu totii stim ca nu intotdeauna poti gasi timp pentru miscarea fizica, iar uneori, fara sa vrem, pot aparea pauze ceva mai lungi de timp. Poate ai avut un proiect greu la munca, o problema de familie sau o perioada ceva mai agitata si de aceea ai luat o pauza de cateva saptamani sau chiar luni de la sport. Ei bine, acest lucru nu trebuie sa insemne renuntarea definitiva la miscare, ci poti oricand sa reintroduci acest obicei in rutina ta. Daca vrei sa incepi sa faci sport din nou dupa o pauza lunga, am pregatit pentru tine cateva sfaturi si idei care sa te ajute:

Descopera sfaturi si trucuri utile pentru a reincepe sa faci miscare dupa o pauza lunga

Porneste de la alimentatie

Sportul si alimentatia merg mana in mana pentru a sustine starea de sanatate a organismului. Din pacate, daca faci doar sport, fara a avea grija de alimentatia ta, este posibil sa nu obtii rezultatele dorite. De aceea, daca vrei sa reincepi miscarea fizica, o idee buna este sa pornesti de la alimentatie. Nu trebuie sa tii diete sau sa adopti un regim special daca ai o stare de sanatate buna, ci sa iti creezi un obicei din a avea o alimentatie echilibrata. Incearca sa reduci la minim sau sa renunti la alimentele ce nu iti aduc beneficii, precum semipreparatele, mezelurile, conservele, alimentele procesate sau dulciurile. Mai apoi, incepe cu pasi mici sa introduci mese nutritive in dieta ta zilnica. Un terci de ovaz, omleta cu paine integrala sau budinca de chia reprezinta alegeri super sanatoase pentru micul dejun. Pentru pranz sau cina alege carne slaba la gratar sau la cuptor ori peste cu garnitura de legume, orez, cous-cous sau cartofi la cuptor. De asemenea, poti servi paste cu sosuri slabe, cu legume sau wrap-uri cu ingrediente nutritive.

Antreaza-te pas cu pas

Nu incerca sub nicio forma sa iti reiei vechile antrenamente dupa o pauza. Va trebui sa incepi la o intensitate mai scazuta si sa iti asculti corpul pentru a vedea cum reactioneaza acesta. Nu te forta si nu te lasa doborat de frustrare daca nu ajungi in cateva zile sau saptamani la performantele anterioare. De asemenea, nu uita sa te antrenezi mereu cu echipament potrivit, de la haine speciale pentru sport si pana la adidasi pentru barbati din materiale rezistente.

Nu sari peste incalzire si stretching

Dupa o pauza lunga, riscul de accidentari este unul real, deoarece corpul tau nu mai este obisnuit cu exercițiile fizice. De aceea, este esential sa incepi antrenamentele cu 5-10 minute de incalzire, in care sa incalzesti toti muschii si articulatiile si sa inchei sesiunea de sport cu un stretching pentru muschii pe care i-ai lucrat.

Sportul dupa o perioada lunga de pauza se poate relua in siguranta daca respecti ritmul propriului corp si daca nu te grabesti sa revii in cateva zile sau saptamani la forma de dinainte. Inspira-te din sfaturile de mai sus pentru a face miscare dupa o pauza lunga fara urmari neplacute.

Sursa foto: Pexels.com