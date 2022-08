Constantin Radulescu: Zi istorica! Am dat START execuției lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Roești!

Zi istorică…

Astăzi, 1 august 2022, am predat constructorului amplasamentul viitoarei investiții, în suprafață totală de 206.673 mp, urmând ca, în decurs de 16 luni, acesta să consolideze zona și să construiască un depozit ecologic, o stație de sortare și o stație de tratare mecano-biologică.

Investiția, pentru care am semnat și ordinul de începere a lucrărilor, însumează 91.151.902,35 lei (fără TVA) – cca 18,5 milioane euro și face parte dintr-un proiect de mare anvergură, pentru care CJ Vâlcea a obținut o finanțare europeană de cca 30 de milioane euro (fără TVA). Este vorba de „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, implementat de noi prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Practic, cu aceste ultime investiții, ne conformăm cerințelor de mediu impuse de Uniunea Europeană în domeniul deșeurilor.

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea