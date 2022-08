CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic pentru eliminarea avariei aparute pe pe strada Patriarh Iustinian Marina

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 18.08.2022, in intervalul orar 500 ÷ 1200, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, pe strada Patriarh Iustinian Marina.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT2; PT3; PT5; PT5 bis; Spitalul Balneomedcenter SA; Nurvil SRL; Strand Ostroveni; case particulare – strada Patriarh Iustinian Marina; Bulevardul Dem Radulescu;

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor afectati de intrerupere in aceasta perioada si asiguram ca împreuna cu executantul SC PRELCET SA, vom lua toate masurile necesare pentru executarea intr-un timp cat mai scurt a lucrarilor si reluarea furnizarii agentului termic.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion ROESCU