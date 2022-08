Annabella, cel mai puternic jucător român din comerţul alimentar, a ajuns la un pas de 100 de magazine şi la afaceri de aproape 400 de milioane de lei 

Reţeaua de magazine Annabella a ajuns la un pas de 100 de magazine după ce a deschis două noi unităţi în acest an şi alte 13 în 2021.

„Am deschis ieri un nou magazin (pe DN 64, Calea lui Traian 136 – n.red.) şi am ajuns la un total de 98 de unităţi în reţea. Anul acesta, până acum, am inaugurat două unităţi, dar vrem să accelerăm şi să ajungem la 10-15 deschideri până la final de 2022“, spune Alexandru Şoacăte, deputy CEO al retailerului Annabella, poziţie pe care o deţine de doi ani. El adaugă că de regulă deschiderile au loc în a doua parte a anului pentru că durează mult până compania încheie contractele de cum­părare sau de închiriere a spaţiilor. Alexandru Şoacăte adaugă că în acest an compania a şi închis o serie de unităţi care nu performau – conform zf.ro

„Am fi ajuns deja la pragul de 100 de unităţi dacă nu făceam asta. Ne-am concentrat atenţia pe a optimiza portofoliul de magazine, astfel încât pietrele de moară să nu ne tragă în jos. Ce nu avea potenţial am închis sau am găsit alternative.“

Compania Annabella, care operează reţeaua de magazine, a obţinut în 2021 afaceri de 388,6 mil. lei, cu 12% peste nivelul din anul anterior. Reţeaua a ajuns la peste 1.000 de salariaţi şi la un profit net de 15,6 mil. lei (+5%).