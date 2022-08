Afrodisiace din Sex Shop: Sunt eficiente? Există riscuri asociate cu ele?

Produsele afrodisiace comercializate in sex shop uri online drept suplimente alimentare. Sunt sigure din punct de vedere al sanatatii? Fiind pe baza de plante, efectul lor este unul real sau vorbim doar despre un efect placebo?

Nu se stie multe despre ce a existat in preistorie, dar un lucru e sigur: problemele sexuale au existat dintotdeauna, inca de la primele activitati sexuale pe care le-a avut omul. Asadar, odata cu aparitia acestor probleme, s-a cautat totodata rezolvarea lor.

Pana de curand, nu existau magazine sex shop care sa vanda afrodiziace, asadar oamenii foloseau diferite alimente care, conform testelor, ii ajutau sa isi imbunatateasca viata sexuala.

Ce sunt afrodiziacele si cum au ajuns acestea in sex shop?

Cuvantul “afrodiziac” vine de la numele Afrodita, zeita iubirii la Greci. Afrodiziacele sunt folosite de mii de ani si au fost facute din aproape orice alimtente si substante comestibile, de la minerale la mancaruri sau plante.

Un afrodiziac este o substanta sau un aliment care creste apetitul sexual, dorinta sexuala sau imbunatatateste performantele sexuale ale unei persoana. Asadar, exista multe motive pentru care cineva ar apela la un afrodiziac. Aceste motive includ libidoul scazut sau dorinta de a imbunatati performantele sexuale.

Cu toate astea, uneori unele persoane doresc pur si simplu sa incerce ceva nou, chiar daca nu au probleme de natura sexuala.

Aparitia produselor afrodiziace in sex shop a fost cu adevarat revolutionara deoarece. Modul ce concepere a a cestora nu a fost foarte dificil. in mare parte acestea contineau o combinatie din alimentele cunoscute pentru efectul lor afrodiziac.

Alti producatori au abordat o alta tehnica: au folosit o concentratie de extract din alimentele afrodiziace care se considera a fi motivul pentru care aceste alimente au acest efect, obtinandu-se astfel un afrodiziac mult mai puternic.

Cu toate ca exista multi producatori care sustin ca efectul acestor suplimente este 100% real si ca te ajuta sa iti imbunatatesti viata sexuala, eficienta frodiziacelor nu este inca sustinuta ferm de cercetatori.

Studiile au esuat de multe ori sa confirme eficiente produselor afrodiziace iar unele produse s-au dovedit chiar a avea reactii adverse.

De exemplu, conform unui studiu facut in SUA la National Center for Complementary and Integrative Health, s-a aratat ca yohimbina, un compus derivat din scoarta arborelui Yohimbe care este folosit pe post de afrodiziac poate cauza infarct, tensiune arteriala sau probleme stomacale.

Motive pentru care sa incerci un afrodiziac din sex shop

O viata sexuala buna este importanta pentru tine dar si pentru relatia de de cuplu impreuna cu persoana iubita, asadar nu e de mirare ca exista atat interes in gasirea produsului care iti poate imbunatati viata sexuala. Exista multe motive pentru care oamenii cauta sa incerce diferite afrodiziace din sex shop. Iata care sunt unele din acestea:

Disfunctia sexuala

Multe persoana folosesc afrodiziacele pentru condimentarea vietii sexuale, dar, in unele cazuri, oamenii el folosesc pentru a trata anumite probleme sexuale. Studiile sustin ca disfunctia sexuala este comuna atat in randul barbatilor cat si al femeilor.

In randul femeilor, problemele legate de dorinta si apetit sexual sunt cele mai frecvente. In randul barbatilor, problemele cu erectia si ejacularea precoce sunt cele mai intalnite.

Afrodiziacele din sex shop se spune ca pot trata toate aceste probleme.

Placerea si performantele

Problemele de natura sexuala nu sunt singurele motive pentru care oamenii folosesc afrodiziace. Deseori acestea sunt cautate si de persoane care nu au probleme in dormitor, dar vor pur si simplu sa isi imbunatateasca viata sexuala.

De exemplu, barbatii care vor sa isi impresioneze partenera, sa le arate ca sunt barbati mai virili sau care vor sa isi intreaca propriile limite sunt adesea in cautarea afrodiziacelor din sex shop.

Tipuri de afrodiziace

Dupa cum spuneam, afrodiziacele nu se gasesc doar in sex shop acestea pot avea mai multe forme. Iata care sunt cele mai comune tipuri:

suplimentele naturale ce contin ingrediente precum ambra, yohimbina, iarba tapului si ginseng

Alimente precum stridiile si ciocolata

Ierburi precum cuisoare si salvie

Afrodiziacele pot fi impartite in 4 categorii in functie de cum functioneaza. De exemplu:

Substantele iuti , precum ardeiul iute, sunt uneori considerate afrodiziace pentru inducerea senzatiei de excitare deoarece cresc temperatura corpului.

, precum ardeiul iute, sunt uneori considerate afrodiziace pentru inducerea senzatiei de excitare deoarece cresc temperatura corpului. Organele reproductive de la anumite animale cum ar fi ouale sau testiculele animalelor se considera ca au efect afrodiziac.

cum ar fi ouale sau testiculele animalelor se considera ca au efect afrodiziac. Alimente care amplifica simturile. Sunt multe afrodiziace ce amplifica mirosul, gustul si vazul ce sunt considerate afrodiziace. Prin intensificarea acestor simturi, aceste substante se considera ca ajuta intensificarea stimulilor sexuali.

Sunt multe afrodiziace ce amplifica mirosul, gustul si vazul ce sunt considerate afrodiziace. Prin intensificarea acestor simturi, aceste substante se considera ca ajuta intensificarea stimulilor sexuali. Fructele rare si exotice, dar si condimentele se considera adesea ca au efect afrodiziac.

se considera adesea ca au efect afrodiziac. Alimente care seamana cu organele sexuale se considera ca sunt au efect stimulent. Acestea includ multe fructe si legume.

Utilizarile afrodiziacelor din sex shop

Afrodiziacele din sex shop pot ajuta oamenii in 3 moduri: cresterea libidoului, imbunatatatirea potentei si cresterea placerii.

Libidoul – Dorinta sexuala scazuta afecteaza aproximativ 70% din femeile de varsta mijlocie. Cu toate astea, libidoul scazut poate afecta persoanele de orice varsta.

– Dorinta sexuala scazuta afecteaza aproximativ 70% din femeile de varsta mijlocie. Cu toate astea, libidoul scazut poate afecta persoanele de orice varsta. Potenta – Afrodiziacele suntse considera adesea ca ajuta la imbunatatirea potentei sexuale. Unele afrodiziare se sustine ca ajuta la cresterea rezistentei sexuale, la o lubrifiere ma ibuna dar si la prelungirea actului sexual.

– Afrodiziacele suntse considera adesea ca ajuta la imbunatatirea potentei sexuale. Unele afrodiziare se sustine ca ajuta la cresterea rezistentei sexuale, la o lubrifiere ma ibuna dar si la prelungirea actului sexual. Placerile sexuale – Unele afrodiziace sustin ca ajuta cresc placerile din timpul sexului. Aceste produse se considera ca fac sexul mai placut. Chiar is persoanele care au o viata sexuala sanatoasa ar putea fi interesate de acestea pentru simpul motiv ca vor sa incerce ceva nou.

Impactul afrodiziacelor din sex shop – Chiar functioneaza?

Intrebarea cea mare – chiar functioneaza afrodiziacele? unele studii sustin ca efectele lor sunt reale deoarece contin ingrediente care sunt cunoscute pentru astfel de efecte dar, cand vine vorba de testare a acestora, studiile inca nu sunt concludente.

Multi producatori sustin ca aceste produse pot ajuta la imbunatatirea peformantelor sexuale, insa trebuie ca is utilizatorul sa isi schimbe stilul de viata.

Nu de putine ori, motivul pentru lipsa apetitului sexual sau a erectiei este un stil de viata nesanatos. Schimbarea acestor obiceiuri poate avea efect favorabil asupra apetitului sexual al utilizatorului.

Pentru a beneficia din plin de efectele benefice ale afrodiziacelor din sex shop se recomanda:

Schimbarea dietei alimentare – mananca ma sanatos, o dieta bogata in legume si fructe si cat mai putine semipreparate

– mananca ma sanatos, o dieta bogata in legume si fructe si cat mai putine semipreparate Fa exercitii in mod regulat – Studiile arata ca exercitiile fizice poate avea un impact benefic asupra sanatatii tale sexuale.

– Studiile arata ca exercitiile fizice poate avea un impact benefic asupra sanatatii tale sexuale. Controleaza-ti nivelul de stres – Stresul este unul din principalele motive pentru aparitia problemelor de natura sexuala.

Sfat: In timp ce afrodiziacele te pot ajuta sa te bucuri de o viata sexuala sanatoasa, cel mai important este sa cauti motivul aparitiei acestor probleme, pentru a trata problema de la radacina.

De asemenea, este important sa vorbesti cu un medic avizat atunci cand doresti sa incerci un nou afrodiziac din sex shop. Un medic care iti cunoaste istoricul medical iti poate spune daca ai voie sau nu sa incerci anumit afrodiziace. Succes!