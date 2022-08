257 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 257 locuri de muncă vacante, la data de 10 august 2022, după cum urmează:

Danemarca – 5 locuri de munc ă vacante: 1 izolator/1 montator schele/1 instalator țevi/1 alpinist utilitar/1 vopsitor industrial;(vorbitori de lb.engleză)

1 izolator/1 montator schele/1 instalator țevi/1 alpinist utilitar/1 vopsitor industrial;(vorbitori de lb.engleză) Malta – 2 locuri de muncă vacante: 2 farmacisti(fluent lb.engleză)

2 farmacisti(fluent lb.engleză) Finlanda – 10 locuri de muncă vacante:10 muncitori in producție pentru elemente din beton(lb.engleză)

4) Belgia – 96 locuri de muncă vacante: 25 muncitori necalificați in agricultură (pepinieră);25 muncitori necalificați in agricultură(recoltare legume); 45 muncitori necalificați in agricultură(culegători fructe)(lb.engleză avantaj)

5)Germania –30 locuri de muncă vacante: 5 șoferi de camion;5 curieri colete;15 educatori;5 încăcători/sortatori(cunostiinte de lb.germană);

6) Norvegia – 56 locuri de muncă vacante:3 tehnicieni dentari;3 tâmplari ;3 instalatori sanitari ;1 frizer traditional 1 artizan mobilier; 2 sticlari/șlefuitori sticlă ;3 sticlari/artizani sticlă ;40 muncitori în producție (lb.engleză)

7) Olanda – 31 locuri de muncă vacante: 1 stivuitorist(lb.engleză);4 culegători salatălb.engleză);6 culegători pere (lb.engleză);12 culegători pere si mere;5 muncitori in pepinieră;3 legumicultori(lb.engleză)

8)Polonia – 27 locuri de muncă vacante: 7 operatori masină CNC ;2 lăcătusi; 2 sudori;5 asistenti producție(lb.enlgeză)

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro /eures , pagina de facebook a instituței “Agenția Jud pt Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, compartiment EURES – consilier EURES, Chiva Mihaela , telefon 0350.419.715.

Consilierul EURES va oferi toate detaliile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străină, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, conform site-ului de mai sus.

Comunicare AJOFM Vâlcea