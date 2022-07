„Ziaristul” Mircea Perpelea vrea sa incaseze, cu NERUSINARE, o jumatate de pensie in plus lunar! RUSINE!

Fostului comunist, mare capitalist in prezent, Mircea Perpelea, ar trebui sa-i crape obrazul de RUSINE! Ipochimenul acesta, descurcaret in toate regimurile, imbogatit in mod DUBIOS, s-a inscris pe usa din spate in Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania! Ce legatura are Perpelea cu presa (a avut si el candva o revista de publicitate!), aceeasi legatura pe care o are baba cu mitraliera! Individul s-a trezit acum, in prag de pensie, ca este mare ziarist! Aere de impostor! Perpelea s-a inscris in UZPR pentru a incasa ILEGAL (spunem noi, dar ar trebui ca autoritatile sa se autosesizeze in acest caz si in altele asemanatoare!) in plus o jumatate de pensie! Perpelea este milionar in euro, din afaceri destul de suspecte, ca sa nu le spunem altfel! Proprietar de spatii imobiliare, vile, hoteluri, apartamente, terenuri etc, majoritatea obtinute in perioada in care a fost prefect, consul si ambasador (chiar, poate ne spune de ce a fost ejectat din Albania!). Dupa ce ani de zile a taiat frunza la caini pe la BNR, fiind protejat de valceanul Mugur Isarescu (ramane o enigma ce ii leaga pe cei doi! Mai mult decat atat a reusit sa-si insurubeze si beizadeaua mare director la BNR Craiova!), Perpelea vrea sa incaseze cu NERUSINARE o jumatate de pensie in plus lunar (membrii UZPR, adevaratii jurnalisti, beneficiaza de acest drept conform legislatiei in vigoare) ! RUSINE!