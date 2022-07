Vaideeni: Festivalul National de Sculptura cu “Drujba”, dedicat parasutistei Smarandei Brăescu

În premiera în România, in deschiderea Festivalului National de Sculptura cu “Drujba”, în acest an dedicat Smarandei Brăescu, va avea loc duminica 24 iulie, între orele 13:00 și 15:00, la Vaideeni, o demonstrație de parasutism organizata de Aeroclubul Roman (infiintat in În anul 1920, din iniţiativa prinţului George Valentin Bibescu ), prin domnul Catalin Costache.

Pentru a onora memoria Smarandei Brăescu, vor decola de la Bucuresti 6 parasutisti imbracati in ia traditionala romaneasca, ce vor ateriza la Cerna, Vaideeni, si vor aduce si vor preda sculptorilor o stafeta (sub forma unui steag pe care unul dintre parasutisti o va prezenta in aer), care simbolizeaza vestea inceputului de Festival dedicat Smarandei Braescu. Acestia vor povesti gazdelor si carverilor participanti la Festivalul de Sculptura istoria Smarandei, pentru a le fi inspiratie si muza în creațiile lor.

Gazda oficiala a Festivalului este Președintele Consiliului Judetean Vâlcea, Constantin Rădulescu, ce va prelua stafeta si vestea festivalului, precum si istoria Smarandei, de la parasutistii Aeroclubului Roman, si le va inmana edilului locului, primarul Daniel Baluta, care le va preda sculptorilor.

Sculptorii vor prezenta, la randul lor, operele de arta pe care le vor realiza pe parcursul festivalului.

La sfarsitul prezentarii evenimentului dedicat Smarandei Braescu se va tine un moment de reculegere in cinstea sa si se va canta MARSUL AVIATORILOR, ca final de eveniment.

La ora 15.00 va urma un mic moment folcloric al artistei Carmen Giuvelescu, dedicat acestei zile speciale, urmat de conferinta de presa de deschidere a Festivalului dedicat „Anului Smaranda Brăescu – 2022” .

Echipa Agropensiunii Cerna, Primariei Vaideeni si Consiliului Judetean Valcea va asteapta cu mare drag.