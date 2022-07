Trei atacuri consecutive ale ursilor, in doar trei zile, in zona Parcului National Cozia. Satenii sunt in alerta 

In toiul noptii, miercuri, 13 iulie, un urs a patruns intr-un sat din comuna Berislavesti – judetul Valcea, unde a atacat cotetul unor porci. Este al treilea atac al acestor fiare salbatice, in trei zile consecutive, in zona montana a judetului Valcea. Toate incidente au fost raportate in jurul Parcului National Cozia.Primul eveniment a avut loc luni dimineata, in comuna Titesti din Tara Lovistei, la nord de parcul mentionat. Un urs a atacat in plina zi o cireada de vite aflata la pasune. A … citeste toata stirea