Sfaturi pentru creșterea unei afaceri proaspăt lansate în lumea business-ului: descoperă 3 secrete ale afaceriștilor de succes

A deschide o afacere în 2022 nu este, cu siguranță, o misiune ușoară. Fluctuațiile economice, schimbările în materia cererii și contextul mondial nefericit îi transformă pe liderii de business-uri tinere care înregistrează profituri onorabile în veritabili eroi.

Faci parte din categoria persoanelor suficient de încrezătoare în ideea pe care vor să o dezvolte și ești dornic să înveți cum să faci graficele progresului afacerii tale să arate mulțumitor într-un timp scurt? Chiar dacă poți fi numit un visător nerealist, adevărul este că posibilități de dezvoltare există. Ai nevoie și de un strop de ambiție și unul de noroc pentru a reuși în orice domeniu.

Descoperă, în cele ce urmează, 3 sfaturi de care merită să ții cont pentru a-ți ușura misiunea:

Creează un plan bugetar bine structurat

Bugetul este o chestiune destul de spinoasă pentru multe dintre afacerile de pe piață, indiferent de vechimea acestora. În cazul în care ești proaspăt intrat în lumea business-ului, este absolut esențial să înveți cum să prioritizezi necesitățile tale și ale echipei cu care lucrezi, pentru a crea un plan bugetar realist și detaliat. Nu te baza pe posibilitățile tale adaptative și încearcă să incluzi în schemele anuale și lunare ale investițiilor absolut toate cheltuielile pe care urmează să le faci. Păstrează, pentru siguranță, o sumă de rezervă, care să-ți servească drept plasă de salvare în cazul în care te vei confrunta cu o situație neprevăzută.

2. Gândește ,,out of the box”

O abilitate care te va ajuta nespus în cariera de antreprenor este capacitatea de a gândi liber, fără a-ți impune limite. Stresați de posibilitatea unui eșec, proaspeții proprietari de afaceri au tendința de a-și limita mișcările, încercând să se integreze într-o schemă foarte strictă, urmând cu exactitate rețeta pe care o folosesc aproape toți novicii în domeniu. Încearcă din răsputeri să ai cât mai multe sesiuni de brainstorming alături de echipa ta de lucru, mai ales în etapele incipiente. Pentru a vizualiza mai bine, iată un exemplu: antreprenorul obișnuit va căuta mână de lucru pentru afacerea sa incipientă local, chiar dacă mâna de lucru din străinătate ar fi mai profitabilă în situația sa concretă. În exemplul amintit, antreprenorul de succes va contracta cu o firmă de recrutare de personal asiatic în agricultură, confecții, construcții sau orice alt domeniu, precum work-finder.eu, și va obține un profit considerabil, dată fiind productivitatea crescută a asiaticilor în general.

3. Tratează-ți echipa cu respect

Un sfat de-a dreptul neprețuit este acela de a-ți trata echipa cu respect. Simpla atitudine prietenoasă și înțelegătoare față de cei cu care lucrezi va avea o sumedenie de efecte pozitive: angajații tăi vor fi mai productivi, nu vor fi tentați să renunțe cu ușurință la locul de muncă, indiferent de greutăți și vor dori să contribuie cu din ce în ce mai multe resurse la business-ul tău. Câștigă respectul angajaților tăi și nu îi trata pe aceștia ca și cum ți l-ar datora, căci aceasta este atitudinea exemplară a unui lider.

A porni o afacere nu e o misiune ușoară, însă cu atitudinea potrivită și cu susținerea oamenilor din jur, întregul proces de creștere poate fi pe cât de anevoios, pe atât de plăcut. Spor în toate!

Sursa foto: pexels.com