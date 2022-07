SC SCAVIL SA închiriază în Dovali cu pretul între 2 si 5 euro / mp + TVA

⚠️ SC SCAVIL SA închiriază în Dovali cu pretul între 2 si 5 euro / mp + TVA : 1️⃣ Spațiu de 154 mp – parter , cu open space 62 mp , grupuri sanitare cu dușuri, vestiare , spatiu de depozitare si 3 intrari. Accesul se face din strada Nicolae Titulescu, pe calea de acces, proprietate privata a societății . Spatiul este complet renovat in anul 2021, instalatie electrica noua , trifazat , instalatie de gaze noua. Spatiul detine apometru, contor pasant pt gaze si unul pt energie electrica. 2️⃣ Spațiu de 162 mp -etajul 1, open space 104 mp, 3 spatii delimitate tip birou, fiecare de 20 mp , 3 grupuri sanitare si cu posibilitatea de ieșire la terasa, apometru, contor pasant gaz/ energie electrica. Acces direct din strada Nicolae Titulescu . 3️⃣ Spațiu 60 mp -parter, 2 grupuri sanitare +spatiu de depozitare. Complet renovat in 2022, sistem electric nou, instalatie de gaze noua, apometru, contor pasant gaz/ energie electrica. 4️⃣ Spații de 20 mp ( tip birou), complet mobilate, plus grupuri sanitare. Centrala proprie pe gaze montata in anul 2022, contor pasat pt energia electrica cat si pt gaze. 📢 Spațiile pot fi închiriate pt diferite activități economice , alimentație publica, activitati recreative, afterschool, cabinete medicale, sala de sport etc. ‼️Spatiile sunt supravegheate video si monitorizate de firma specializată 24/7. ☎️Contact : 0747 13 12 11, scavil_valcea@yahoo.com