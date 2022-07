Regele suzetelor din România este un vâlcean! 

Bogdan Ilinescu, IT manager cu experiență de 10 ani la marile companii de profil din România, a identificat cu brio o nișă de produse, pe care o exploatează cu succes, și anume suzetele.

Peste 35 de sortimente variate, sunt disponibile tinerilor părinți pe Bălici sau prin marketplace-urile din România, cu prețuri ce pornesc de la 24.99 Lei și ajung până la 64.99 lei.

“Ideea afacerii și antreprenoriatului în acest domeniu, a venit simplu, natural din postura de tânăr tătic. Fata mea, Teodora, a testat gama produselor Bălici și pot spune că alegerile ei, la vârsta cuprinsă între 1-2 ani, s-au dovedit a fi de mare succes.

La început am pregătit primul lot de 100 suzete, iar după numai 30 zile am ajuns să contractez furnizori pentru loturi de peste 2000 bucăți pentru fiecare comandă, deoarece consumatorii mi-au confirmat că este un produs bun și calitativ. Initial, am fost sceptic pentru că eram nou în domeniul de puericultură, dar prin mult research am ajuns la concluzia că este un produs vandabil în fiecare zi, iar acum pot spune cu mândrie că un bebeluș alege o suzetă Bălici la fiecare 30 minute. Pot spune fără falsă modestie că Bălici este un brand national de suzete, o marcă înregistrată și protejată OSIM ce aduce pe piața din România doar suzete pentru diversificare de calitate premium.”

Având la baza experiența IT, crearea și dezvoltarea de platforme online precum și cunoștințe vaste de marketing, pentru Bogdan Ilinescu, a fost necesară doar ideea. Iar de la idee, până la un business generator de vânzări de peste 15.000 Euro/lună doar din suzete, nu a mai fost decât un pas. Pe lângă antreprenoriatul pe această nișă, dedicat segmentului de vârstă 1-3 ani, tânărul antreprenor dezvoltă și creează în cadrul, WEB4 Digital Agency, soluții și programe SAAS (service as a software).

Totodată, tânărul antreprenor vâlcean, Bogdan Ilinescu coordonează în prezent, în calitate de CTO, activitatea în zona IT & Dezvoltare pentru unul din cei mai mari touroperatori de turism din România, respectiv Paralela 45.

Societatea coordonată de Bogdan Ilinescu a fost infiinatata în 2020, având planuri de extindere pe piețele regionale din Bulgaria, Ungaria, Germania, pe parcursul anului 2023 cu brandul de suzete pentru diversificare Bălici.