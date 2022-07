Primăria comunei Mihăeşti a depus un proiect privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public

În primăvara acestui an, Primăria comunei Mihăeşti a depus un proiect privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public. În acest sens, se vor monta mai multe lămpi cu LED pe alte câteva străzi şi uliţe din localitate. Acestea vor funcţiona într-un regim special, astfel că noaptea se vor aprinde dacă va circula cineva prin zonele respective. În luna mai, primarul comunei Mihăești, Constantin Bărzăgeanu, a dat ordinul de începere a lucrărilor la noua grădiniță cu patru săli de clasă, pentru patru grupe, în satul Măgura: „Investiția este finanțată integral din fonduri nerambursabile, are patru săli de clasă și o suprafață de peste 500 mp. În luna mai 2020, depuneam primele documente. Sunt mândru că am reușit să strâng lângă mine o echipă cu care pot realiza multe lucruri frumoase pentru comunitate”. În acest an, primarul Constantin Bărzăgeanu va demara realizarea de trotuare moderne, rigole şi podeţe de acces către toate proprietăţile situate pe ambele părţi ale DN 67 Rm. Vâlcea – Horezu, de la sensul giratoriu spre Băile Govora, până la ultima casă spre Buneşti. Tot în acest an, Primăria comunei Mihăeşti va finaliza lucrările de construire a dispensarului medical, o investiţie de 3 milioane de lei. Centrul medical din comună va oferi atât medicilor cât şi pacienţilor condiţii la standarde europene. Noul dispensar medical este realizat la cele mai înalte standarde de calitate, cu spaţii de depozitare, sterilizare, zone de triere şi recoltare. Pe de altă parte, comuna Mihăești, fiind și cea mai mare din județul Vâlcea, și-a propus multe misiuni care pot fi în beneficiul locuitorilor din comună, dar și locuitorilor din tot județul. Poziționarea pe hartă a comunei nu are decât să o pună în avantaj față de altele. Dezvoltarea comunei are un rol foarte important în a atrage noi locuitori care se pot stabili permanent.