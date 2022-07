Infectie urinara – cauze, preventie si ameliorare

Daca ai o infectie a tractului urinar, membrana mucoasa a vezicii urinare si a uretrei devine inflamata si iritata, la fel ca in timpul unei raceli. Pot aparea dureri in abdomenul inferior si in zona pelviana, frecventa urinara si arsuri la nivelul uretrei. Este posibil sa urinezi doar cateva picaturi de urina, in ciuda unei nevoi clare de a urina. De asemenea, este posibil sa observi ca urina are un miros urat si este tulbure.

Astfel, o infectie urinara este adesea insotita de febra si dureri de spate. Aceste infectii trebuie tratate prompt, deoarece se pot raspandi rapid prin sange si pot duce la afectiuni care pun viata in pericol.

Ce solutii naturale impotriva infectilor urinare exista?

Pentru a atenua rapid simptomele si a preveni recidivele este suficient sa administrezi un supliment alimentar precum Urifast, ce contine D-manoza si ExocyanTM – extract concentrat pur standardizat de Merisor-canadian.

Urifast plicuri contine ingredientele naturale care actioneaza complementar si se potenteaza reciproc, previne infectiile urinare recurente (25% incidenta de recurenta), peste 80% din infectii fiind cauzate de E. Coli.

Avantajele suplimentului alimentar Urifast sunt:

Este eficient in episoadele acute si in prevenirea recurentelor infectiilor urinare

Atenueaza rapid simptomele (30-60 de minute) si previne recidivele

Previne infectiile urinare recurente (25% incidenta de recurenta), peste 80% din infectii fiind cauzate de E. Coli

Contine doar ingrediente naturale care actioneaza complementar si se potenteaza reciproc

Are o administrare simpla, cu gust placut de merisor

Contine doze optime standardizate de D-manoza si proantocianidine (PACs) cu eficienta dovedita de numeroase studii clinice

Poate fi utilizat impreuna cu antibiotice, insa are si efect de antibiotic natural

Care sunt cauzele infectiilor tractului urinar?

Un numar mare de bacterii traiesc in zona rectala, precum si pe pielea noastra. Bacteriile pot patrunde in urina prin uretra, de acolo pot ajunge in vezica urinara si chiar in rinichi.

La fel cum unii oameni sunt mai predispusi la raceli, multi dintre noi sunt predispusi la infectii urinare. Femeile care au trecut prin menopauza au modificari ale mucoasei vaginale si o scadere a estrogenului, ceea ce creste probabilitatea aparitiei unei infectii urinare. Femeile aflate la postmenopauza cu o infectie urinara pot beneficia de terapie hormonala. Unele femei sunt predispuse genetic la infectii ale tractului urinar. Totodata, raportul sexual neprotejat creste incidenta infectiilor tractului urinar.

Infectiile tractului urinar au o probabilitate mai mare de a aparea in cazul unor anomalii ale tractului urinar sau in cazul manipularilor instrumentale (de exemplu, cateter uretral).

Bolile endocrine, cum ar fi diabetul, cresc riscul de infectii urinare prin slabirea sistemului imunitar si, prin urmare, prin reducerea rezistentei organismului la infectii.

Anomaliile anatomice ale tractului urinar pot duce, de asemenea, la o infectie urinara. Aceste anomalii sunt frecvente la copii la o varsta frageda, dar sunt posibile si la adulti.

Ai grija de aparatul tau urinar cu Urifast si ofera-i protectie dubla impotriva infectiilor de tract urinar acute si recurente!

Daca vrei sa ai grija de aparatul tau urinar, administreaza Urifast si ofera-i protectie dubla impotriva infectiilor acute si recurente!