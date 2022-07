Inca doi vitei omorati de urs in Tara Lovistei. Fiara a rupt gardul electrificat si a atacat in grajd 

Ursii fac prapad in Tara Lovistei – Valcea. Pentru a doua zi consecutiv, miercuri, 12 iulie, a mai fost raportat un incident in zona, in urma caruia au mai murit doua bovine, de aceasta data in comuna Perisani. La o zi dupa ce un urs a atacat un taur pe pasune in Titesti -Valcea, un incident similar s-a produs in comuna vecina Perisani. Dar de aceasta data, salbaticiunea a intrat in grajd, nu inainte de a distruge gardul electrificat.Tara Lovistei fiind o zona montana, localnicii au grajdurile … citeste toata stirea