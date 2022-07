Importanta igienei nazale zilnice cu Tonimer lab

In mediul extrem de poluat in care traim astazi, este foarte important sa avem o respiratie corecta pentru o minte sanatoasa si un corp sanatos.

Astfel, igiena nazala zilnica cu Tonimer lab este esentiala pentru o sanatate optima.

Respiram aer poluat in fiecare zi!

Aerul pe care il respiram zilnic este un aer plin de noxe, de bacterii si virusuri, mai ales daca locuim in orase mari. Acesti poluanti ajung in organismul uman, pe calea orala, prin inspiratie sau pe cale bucala.

Nasul se comporta ca un filtru al aerului pentru organismul uman. Acest ”filtru” incearca zi de zi sa mentina la nivelul mucoasei nazale poluantii. La fel ca si filtrul de apa, nasul nostru are nevoie sa fie curatat zilnic de astfel de impuritati pentru a nu se imbolnavi.

Poluarea urbana cauzeaza boli respiratorii!

Ultimele studii si statistici demonstreaza faptul ca noxele si poluarea urbana au ajuns pe locul doi ca factor de risc in bolile de tract respirator.

Tocmai de aceea, Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda igiena nazala zilnica pentru a impiedica infectiile respiratorii la copii si adulti, imbunatatind somnul la persoanele alergice si eliminand mare parte din simptomele generate de poluare.

Cum trebuie facuta corect igiena nazala zilnica?

Igiena nazala se poate realiza cu ajutorul unei solutii izotonice sterile de apa de mare din gama Tonimer lab Isotonic, cu rol atat in curatare cat si de hidratare a mucoasei nazale.

Atentie! Spala nasul zilnic cu solutie salina izotonica, nu cu apa de la chiuveta. In functie de starea de sanatate a mucoasei nazale, aceasta trebuie curatata de minim 2 ori pe zi, dimineata si seara.

In cazul in care te confrunti cu o congestie nazala sau cu uscaciune nazala este indicat ca irigarea sa o faci de mai multe ori pe zi, cu o solutie hipertonica sterila de apa de mare din gama Hipertonica Tonimer lab, cu rol in decongestionarea mucoasei nazale in caz de raceli, rinite alergice, sinuzite si rino-sinuzite.

Igiena nazala la sugari

In cazul sugarilor, igiena nazala presupune folosirea unei solutii ce se administreaza in fiecare nara. Daca secretiile sunt in cantitate mare, mai intai aspira nasucul sugarului cu ajutorul unui aspirator nazal. De regula, sugarul stranuta sau tuseste ca sa-si curete nasul, aceste simptome nefiind neaparat semne de raceala.

Este perfect normal ca micutul tau sa aiba mucus, insa cand acesta este in exces, poti apela la aspiratorul nazal sau la o procedura de lavaj nazal.

Igiena nazala la copii

Irigarea nazala este o metoda eficienta pentru indepartarea secretiilor nazale in exces si este recomandata copiilor. Este foarte important sa primesti explicatii referitoare la aceasta metoda de curatare de la medic. Efectuata incorect, aceasta metoda poate sa induca o durere de urechi sau alte complicatii.

Spray-ul nazal Tonimer lab Isotonic este util in igiena zilnica nazala a copilului tau. Produsul este prevazut cu piesa nazala atraumatica astfel incat caile respiratorii ale copilului tau sa nu se raneasca.

Igiena nazala la adulti

In functie de mediul si activitatea pe care o desfasori, esti expus(a) inhalarii unui aer plin de praf, de noxe, de pulberi toxice, alergeni, virusuri si bacterii. Odata ajunse aceste impuritati in cavitatea nazala, vor adera la mucoasa, determinand inflamatia si congestia mucosei cu aparitia simptomelor precum: nas infundat si iritat, uscaciune a mucoasei, uneori chiar sangerari nazale.

Pentru a evita aparitia acestor simptome neplacute, este important sa realizezi corect igiena nazala, de cel putin doua ori pe zi: dimineata si seara.

Este recomandata folosirea unui spray pe baza de apa de mare precum cele din gama Isotonica Tonimer lab, solutii izotonice sterile de apa de mare, cu salinitate 0.9% si bogate in oligoelemente si minerale.

Igiena nazala zilnica se invata devreme si este importanta pentru o viata sanatoasa si fara griji. Creeaza obiceiuri sanatoase in familie cu Tonimer lab si toti vor respira liber!