Gradinita este primul pas important in viata unui copil spre educatie!

Daca esti in cautarea celei mai bune gradinite pentru copilul tau si probabil te intrebi daca o gradinita privata este potrivita pentru tine, atunci acest articol este perfect pentru tine. Adevarul este ca toti parintii doresc sa le ofere copiilor lor un inceput mai bun in educatie. Inscrierea copilului la gradinita privata poate fi in beneficiul copilului vostru. Termenul de gradinita este de origine germana, si inseamna “gradina pentru copii”. Programul educational de gradinita este conceput pentru copiii cu varsta de 2 ani si peste, care ii face sa experimenteze tranzitia de la mediul de acasa la cel scolar. Acest mediu joaca un rol major in dezvoltarea abilitatilor motorii, a abilitatilor sociale si ii pregateste pentru scoala elementara. Cu toate acestea, gandul de a ne lasa copilul departe de noi pentru prima data, poate fi neplacut, dar experienta de invatare la una dintre atuurile excelente in gradinitele din Romania, in special in cele private. O asemenea gradinita poate imbogati abilitatile de invatare ale copilului vostru in multe feluri.

Alegerea gradinitei potrivite joaca, de asemenea, un rol important, deoarece elementele pot diferi foarte mult de la locatie la locatie. Suntem siguri ca doriti sa oferiti copilului cea mai buna experienta de invatare. Gradinita este prima piatra de temelie in educatia copilului.

Stim cu totii ca un program de gradinita este un inceput esential al carierei educationale a multor copii. Cu toate acestea, majoritatea parintilor considera ca este dificil sa aleaga intre gradinite publice si private. Teddybar.ro gradinita particulara vine cu multe avantaje, printre care:

-Clasa mica;

-Invatare colaborativa in grup mic;

-Mediu mai sigur;

-O mai buna comunicare intre parinti si profesor;

-Promoveaza rezolvarea problemelor.

Clasa mica este benefica pentru cariera educationala a copilului, deoarece acesta va primi atentie individuala. Din fericire, gradinitele private au clase mici. O consideratie principala atunci cand cercetati gradinite pentru un program de gradinita este metoda de instruire. Gradinitele de calitate incearca sa identifice practici bazate pe cercetare si sa angajeze profesori care au incredere in predarea cu aceste metode.

Activitatile practice din gradinite sunt mai eficiente in mentinerea copiilor implicati in procesul de invatare, care este un factor critic in succesul elevilor. Invatarea bazata pe joc in gradinite incurajeaza abilitatile de matematica si limbaj, cunoasterea si gandirea de nivel superior. In timp ce jocul in gradinitele publice este eliminat treptat, cercetarile indica in mod constant ca este esentiala pentru un program de gradinita de succes.

Predarea bazata pe ancheta in gradinite presupune identificarea unui subiect de care copilul este interesat si studierea lui in profunzime de la cateva zile la cateva saptamani. Invatarea incepe cu intrebarile elevilor cu privire la subiect. Gradinitele care practica instruirea bazata pe ancheta incurajeaza invatarea naturala care evolueaza din curiozitatea innascuta a unui copil fata de lumea din jurul sau.

Invatarea centrata pe elev in gradinite pune accentul mai degraba pe copil decat pe profesor. Intr-o clasa traditionala, profesorul vorbeste, iar elevii asculta. Intr-o clasa centrata pe elev, educatia incepe cu copilul. Rolul profesorului este acela de facilitator. Cateva exemple pe care le puteti vedea in gradinitele centrate pe elevi le permit elevilor sa aleaga in ce mediu artistic doresc sa se exprime, incurajeaza feedbackul si incep o lectie cu o poveste adecvata pentru varsta si nivelul clasei.

Deoarece gradinitele private au grupuri mici de copii, devine mai usor pentru profesori sa ofere invatare in colaborare și in angajarea tuturor elevilor. Fiecare cursant poate accesa oportunitati de dezvoltare profesionala si de consiliere. In plus, copiii pot interactiona creativ cu colegii lor.

Cand va inscrieti copilul intr-o gradinita privata, nu trebuie sa va faceti niciodata griji pentru siguranta lui. Gradinitele private folosesc reguli stricte si observarea practica a gradinitei pentru a asigura siguranta tuturor. Comportamentele periculoase sunt de asemenea descurajate.

O relatie solida parinte-profesor este esentiala in timpul primului an de scoala al unui copil. Vestea buna este ca gradinitele private le permit profesorilor sa aiba relatii stranse cu parintii. Deci, ei pot comunica in mod constant, ajutand copiii sa prospere.

O gradinita privata va pregateste copilul pentru scoala elementara, invatandu-i cum sa isi rezolve problemele. De asemenea, ii ajuta pe copii sa se potriveasca cu modelele invatate in rezolvrea acestor probleme. Primul an de gardinita al unui copil este atat de important si comunicarea puternica cu parintii si profesorii poate fi cheia succesului lor. In cadrul comunitatii unei gradinite private, elevii au relatii stranse cu profesorii lor, care de obicei actioneaza ca modele, facandu-i mai capabili sa comunice cu parintii si ajutand copiii sa prospere.

Gradinita privata ofera elevilor mai multe tipuri de invatare interdisciplinara, atat in interiorul, cat si in afara salii de clasa. Multe gradinite private se angajeaza in excursii si aventuri in aer liber pentru a se asigura ca micutul primeste cea mai buna educatie completa.

Raportul mai mic dintre personal si elev permite o observare si un control mai eficient al gradinitei, iar sentimentul puternic de comunitate ajuta la descurajarea comportamentului periculos.

Un alt mare avantaj al gradinitei private este disponibilitatea activitatilor de imbogatire academica si a programelor after school. Imbogatirea academica ajuta la incurajarea participarii la activitati extracurriculare, cum ar fi sport, muzica, arte sau alte cluburi si poate oferi o pauza atat de necesara, in timp ce cei mici isi dezvolta abilitatile si se implica in activitati valoroase. Gradinita ofera copiilor ocazia de a-si dezvolta abilitatile sociale. Ei construiesc relatii cu alti copii si invata sa creasca cu ei. Ei se adapteaza la obiceiuri precum comunicarea ideilor lor altor oameni, socializarea si, cel mai important, devin independenti. Copiii care merg la gradinita sunt cunoscuti a fi mai rezistenti emotional, deoarece sunt invatati din timp și in mod coresct sa inteleaga emotiile altor copii.