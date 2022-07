Deputatul PSD, Eugen Neață, sprijina AGRICULTURA nationala 

Există și un alt punct de vedere asupra prețurilor care cresc. L-am întâlnit la producătorii agricoli cu care m-am văzut în această perioadă.

Este sezonul fructelor și al legumelor care ajung din livezile și grădinile oamenilor direct în bucătăriile noastre, fără să fie plimbate peste mări și țări. El, sezonul, va dura până târziu în toamnă și pare a fi unul foarte bun. A plouat și piețele sunt inundate de produse românești. cireșe, caise, vișine. Castraveți, roșii, ardei, usturoi și ceapă verde, salată și multe alte bunătăți. Urmează cerealele, luna viitoare. Toate acestea au fost cultivate în ultimele luni, la costurile noi ale acestui an. Au avut nevoie de căldură și de apă mai scumpe decât cele de anul trecut. Au fost plantate, îngrijite și sunt recoltate de lucrători plătiți cu mai mulți bani decât anul trecut. Transportul fructelor și al legumelor din grădini și livezi și până în piețe este mai scump cu fiecare kilometru și cu fiecare litru de motorină în plus. Este firesc ca prețurile produselor agricole românești să fie mai mari decât cele de anul trecut.

Am stat de vorbă, și voi continua s-o fac și la acest sfârșit de săptămână, cu mulți fermieri vâlceni. Din punctul lor de vedere creșterea prețurilor la legume și fructe este una firească, obligatorie, de înțeles. Nu lăcomia lor face prețurile mai mari decât în trecut, ci creșterile tuturor costurilor: energia termică și energia electrică consumate în solarii, mâna de lucru și transportul din ce în ce mai scump. Fără acoperirea acestor cheltuieli, fermierul nu poate trece mai departe, la următoarea recoltă.

Este nevoie din nou de solidaritatea cumpărătorului care prețuiește calitatea produselor românești și care, asemenea marilor popoare ale Europei, sprijină agricultura națională, cea care oferă cele mai gustoase și cele mai proaspete produse. Scriu aceste cuvinte cu convingerea că din ce în ce mai mulți români vor alege cu înțelepciune produsele românești, având deplină încredere în producătorii și în comercianții noștri, cei care dau viață economiei românești.

Deputat PSD, Eugen Neață