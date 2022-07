Cum te ajuta un test engleza sa studiezi engleza avansat 

Datorita colonialismului global din secolele al XVI-lea si al XVIII-lea, marinarii, soldatii, misionarii si comerciantii au raspandit limba engleza in strainatate. In plus, dezvoltarea rapida a economiei americane dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, globalizarea si influenta tot mai mare a internetului au facut din engleza o limba globala.

Cum afli cat de bine cunosti limba engleza?

Cel mai simplu mod de a afla la ce nivel esti il reprezinta un test engleza. Atunci cand faci teste engleza avansati, vrei sa te asiguri ca competentele tale lingvistice corespund nivelului C1.

Care este scopul testarii?

Rezultatele testelor ajuta la determinarea nivelului de cunoastere a limbii straine. Un astfel de test de cunostinte contribuie la selectarea corecta a curriculumului. Acest lucru afecteaza eficacitatea studiului. Daca ai invatat engleza mai inainte si vrei sa revii ca sa o perfectionezi, poti face niste teste engleza, si daca te descurci, de acolo continui.

Majoritatea studentilor care aleg cursuri de engleza sunt ghidati de increderea personala in sine, sau invers – se subestimeaza, refuzand sa treaca prin teste preliminare. La ce duce asta? Elevul se gaseste intr-un grup cu colegi foarte slabi sau puternici pentru el. Studiul intr-o grupa care nu corespunde nivelului de cunostinte nu poate da niciun rezultat, iar pe viitor va avea un efect negativ asupra motivatiei de a studia in continuare o limba straina. Intr-adevar, intr-un grup care este slab pentru tine, te vei plictisi repede, iar intr-un grup puternic vei intelege putin din cauza cunostintelor lipsa.

Stiind engleza la nivel avansat, ar trebui sa:

ai un vocabular care variaza de la 4 la 6 mii de cuvinte – le cunosti si intelegi semnificatia lor, percepi dupa ureche si le folosesti in vorbire;

poti citi texte voluminoase de orice subiect, poti intelege ce citesti si chiar sensul ascuns pe care il au textele;

iti poti exprima ideile pe orice tema, fara a apela la gandirea prin constructii gramaticale si la alegerea cuvintelor si expresiilor idiomatice – totul se intampla spontan si fluent;

folosesti eficient limba in orice domeniu (social, stiintific, profesional);

poti forma un text construit logic pe teme complexe, care sa demonstreze stapanirea diferitelor modele de structurare a acestuia.

Astfel, engleza avansata este potrivita pentru specialistii din anumite domenii – de exemplu, medici sau programatori, oameni de stiinta sau profesori, al caror discurs este plin de termeni speciali si mai ales structuri complexe.

Vrei sa cunosti si tu engleza la nivel avansat? Ia-ti un curs de limba engleza Advanced si profita de cunoasterea acestei limbi mondiale!