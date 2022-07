Cum obtii buze voluptoase cu procedura russian lips 

Marirea buzelor cu acid hialuronic este unul dintre cele mai populare tipuri de marire a buzelor, numit si russian lips. Procedura se realizeaza prin injectarea unui preparat pe baza de acid hialuronic. Pe langa crestere, umplutura poate corecta asimetria si poate hidrata buzele din interior.

Aceasta este o procedura care este cel mai des solicitata de cosmetologi pentru fetele care au buzele subtiri in mod natural. Acidul hialuronic are avantajul ca nu este respins in timpul injectiei, deoarece este prezent in mod normal in organismul fiecaruia. Acesta este motivul pentru care aceasta metoda este cea mai sigura.

Rezultatul obtinut in urma procedurii de russian lips Bucuresti este:

buzele sunt mai pline si capata o forma frumoasa;

buzele au uniformitate si omogenitate;

efectul este reversibil.

Tehnica procedurii

Marirea buzelor cu acid hialuronic denumita si tehnica russian lips Bucuresti se efectueaza numai dupa consultarea medicului. El se va asigura ca nu exista contraindicatii, va calcula costul serviciului, va evalua morfotipul facial si va clarifica efectul dorit cu clientul.

Pentru a reduce disconfortul, se va aplica o compozitie anestezica locala pe pielea buzelor si in zona din jurul acestora. Dupa alegerea medicamentului, medicul il introduce cu cel mai subtire ac la o adancime de circa 3 mm. Intregul medicament se administreaza alternativ cu mai multe injectii. Dupa aceea, se efectueaza un masaj modelant pentru a distribui mai bine compozitia in zona corectata.

Rezultatul dureaza intre 6 luni si un an. Depinde de persoana, de cat de repede se descompun substantele de umplere si de produsul injectat. Cu cat este mai mult acid hialuronic in produs, cu atat efectul dureaza mai mult. Nu trebuie sa uiti de efectul cumulativ – cu cat iti injectezi buzele mai des, cu atat mai mult timp substanta va fi retinuta in straturile pielii.

Astfel, acidul hialuronic functioneaza grozav ca produs pentru marirea si uniformizarea buzelor, ajutand la umplerea crapaturilor de pe suprafata buzelor si la mentinerea celulelor incarcate cu umiditate. Cu toate acestea, deoarece este natural si se descompune in corpul tau, acidul hialuronic trebuie utilizat in mod continuu si constant pentru a-si mentine efectul de hidratare.

Vrei buze pline si sexy? Apeleaza la procedura russian lips si obtine buzele mult dorite!