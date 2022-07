CET Govora: S-a reluat furnizarea agentului termic pentru populatia municipiului Ramnicu Valcea!

Prin eforturi supraomenesti ale administratorului judiciar (Euro Insol) si ale specialistilor de la CET Govora s-a reluat, in jurul orei 22.00, furnizarea agentului termic pentru populatia municipiului Ramnicu Valcea.

Reamintim ca in seara zilei de 27 iulie 2022, ora 20, s-a produs un eveniment constand in oprirea in avarie a generatoarelor G3 si G4, urmata de un incendiu la cablurile de evacuare a energiei electrice in Statia de 110 kV. La scurt timp, din cauza socului produs la intreruperea brusca a consumului de abur, cazanul de abur C5 s-a spart, devenind indisponibil. Aceste evenimente afecteaza functionarea societatii CET Govora S.A, în sensul că nu mai exista posibilitatea de furnizare a energiei electrice si a aburului industrial.

Angajatii CET Govora SA, coordonati de administratorul judiciar Alexandru Scarlat, au depus toate eforturile pentru a se putea reveni la furnizarea cu energie termica in seara acestei zile.

In ceea ce priveste reluarea furnizarii energiei electrice catre consumatorii industriali, aceasta se va relua numai dupa remedierea defectiunilor aparute de la cablurile de evacuare a energiei electrice in Statia de 110 kV.

In situatia in care remedierea defectiunilor nu este posibila va fi necesara inlocuirea acestor cabluri, care sunt de constructie speciala si se executa numai pe comanda.

Precizam ca CET Govora a contactat deja mai multe echipe de specialisti in acest domeniu.