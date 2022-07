Care sunt tipurile de polizoare unghiulare și la ce le poți folosi?

Dacă ești o persoană căreia îi place să meșteșugească prin gospodărie la nivel amator sau profesionist, sigur ai auzit de polizorul unghiular. Poate nu ești foarte familiarizat cu acest instrument atât de folositor la anumite proiecte de tip do it yourself (fă-o singur, în traducere exactă). Pentru asta am scris acest text, pentru a înțelege ce este un polizor, de câte feluri și tipuri este, în funcție de întrebuințare și în funcție de motorizare, și la ce este atât de utilizat de către majoritatea meșterilor, amatori și profesioniști deopotrivă.

Trebuie să precizez că există trei feluri de polizoare: polizorul unghiular, polizorul drept și polizorul de banc. Fiecare dintre aceste trei feluri se folosesc în operațiuni de polizare diferite. Cele mai multe operațiuni de polizare necesită folosirea polizorului unghiular, iar din acest motiv, acesta este și cel mai folosit și cunoscut, atât de către amatori în construcții, cât și de către meșterii profesioniști. Toate aceste trei feluri de polizoare ajută, în principiu, la același lucru, și anume la prelucrarea metalului prin rașchetarea lui astfel încât zonele metalice ruginite sau cele nedorite să poată fi îndepărtate sub formă de așchii metalice.

Câte tipuri de polizoare unghiulare există și la ce operațiuni se folosesc?

La rândul lui, polizorul unghiular se împarte în două tipuri, în funcție de motorizarea din dotare: polizor electric și polizor pneumatic, iar ambele tipuri de polizoare le poți găsi pe bricolaj.ro, un site specializat în echipamente profesioniste de construcții cu prețuri decente.Polizorul pneumatic poate fi găsit la secțiunea scule pneumatice iar polizorul electric la scule electrice.

Polizorul electric are un motor electric ce genereză rotirea discului polizor astfel încât acesta să pătrundă prin densitatea metalului ales, sau prin densitatea oricărui alt material de construcție. Principala funcție a polizorului electric este de a tăia. El poate fi folosit atât la șlefuire, cât și la tăierea efectivă a cărămizilor, gresiei, faianței, lemnului și, evident, a metalelor.

Polizorul pneumatic este mai des folosit în operațiuni de șelfuire și abrazare înainte de sudură dar și pentru finisarea zonelor sudate. Acest tip de polizor funcționează pe principiul tuturor echipamentelor de acest fel: compresia aerului și transformarea lui în energie. Aspectele importante ale unui polizor pneumatic sunt legate de greutate, acest fiind incontestabil mai ușor decât un polizor cu motorizare electrică și faptul că nu trebuie conectat la o sursă de energie electrică, făcându-l, astfel, mult mai viabil în anumite circumstanțe în care nu dispui de alimentare cu curent electric.

În încheiere, trebuie să fii conștient de faptul că polizorul unghiular, indiferent de motorizarea de care dispune, este un echipament foarte folosit în construcții, dar, în același timp, este și un echipament căruia trebuie să-i acorzi o atenție sporită datorită puterii de care dispune și a accidentelor pe care această putere le poate genera. Din acest motiv este important să-ți achiziționezi și echipamente de protecție corespunzătoare și să nu te apuci de treabă fără a pune pe primul loc siguranța ta!

Sursa foto: unsplash.com