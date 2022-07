Ele ii pot ajuta pe copii sa dezvolte noi abilitati si, de asemenea, le servesc drept poarta de acces catre lumea de dincolo de copilarie. Exista multe tipuri diferite de carti pentru copii, de la carti ilustrate la carti cu capitole.

Citirea mai multor carti pentru copii este o provocare pentru majoritatea oamenilor din diverse motive: timp, factori de stres in viata, supraincarcare mediatica etc. Insa, beneficiile lecturii sunt numeroase si vor ramane cu copilul tau pentru totdeauna.

Iata 5 motive pentru care copiii ar trebui sa citeasca mai multe carti pentru copii:

Lectura construieste vocabularul

Cititul este un exercitiu excelent pentru a construi vocabularul. Cu cat ii citesti copilului mai mult, cu atat mai multe cuvinte va invata. Cititul creeaza placere si bucurie. Vocabularul copilului se va imbunatati pe masura ce ii citesti mai mult. Acest lucru poate fi benefic pentru cariera si viata sa sociala. De asemenea, un vocabular dezvoltat il va ajuta pe copil sa ii inteleaga mai bine pe ceilalti.

Dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a problemelor

Cartile pentru copii sunt o modalitate excelenta de a dezvolta abilitatile de rezolvare a problemelor. Tipurile de probleme cu care se confrunta copiii in carti sunt similare cu cele cu care se confrunta in viata reala. In carti, copiii se confrunta cu probleme cum ar fi probleme legate de prietenie, confruntarea cu batausi, confruntarea cu temerile lor, etc. Copilul poate invata cum sa faca fata acestor probleme citind aceste carti. In plus, cartile pentru copii il ajuta pe copil sa isi dezvolte abilitatile de gandire critica, deoarece o carte le cer cititorilor sa incerce sa rezolve problemele.

Dezlantuie imaginatia si creativitatea

Cele mai bune edituri pentru copii ofera copiilor o modalitate minunata de a da frau liber imaginatiei. Atunci cand un copil citeste o carte, creierul sau creeaza o imagine mentala a povestii. Cu cat un copil citeste mai multe carti, cu atat devine mai creativ si mai imaginativ. Lectura este un mediu excelent pentru creativitate, deoarece ii permite copilului sa creeze o imagine in poveste. Abilitatile creative pot fi aplicate in multe alte domenii, cum ar fi artele, afacerile si stiinta.

Ajuta la dezvoltarea empatiei si a intelegerii celorlalti

Lectura este o modalitate excelenta de a dezvolta empatia si intelegerea celorlalti. Atunci cand copilul citeste o carte, el se pune in locul personajelor. Astfel, el trece prin emotiile, triumfurile si esecurile acestora. Cand citesti o carte pentru copii, poti intelege mai bine ce simte altcineva. Este mai usor sa te pui in locul altei persoane atunci cand citesti. Lectura il poate ajuta pe copil sa devina mai empatic. Exista multe momente emotionale in cartile pentru copii la care copilul se poate raporta. Ei pot invata sa simta bucuria si tristetea unei alte persoane. Exista, de asemenea, carti excelente pentru a-i ajuta pe copii sa ii inteleaga mai bine pe ceilalti, cum ar fi cartile care se concentreaza pe diferite culturi.

Astfel, copiii ar trebui sa citeasca mai multe carti pentru copii!

Cititul este o abilitate esentiala pentru toata lumea. Acestea sunt deosebit de utile pentru copii si ii pot ajuta sa isi dezvolte noi abilitati, sa isi imbunatateasca creativitatea si imaginatia si sa inteleaga mai bine oamenii. Cartile pentru copii sunt un cadou minunat si pot fi apreciate de toate varstele, asa ca asigura-te ca citesti impreuna cu copilul tau mai mult, indiferent de varsta pe care o are!