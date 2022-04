Vrei sa iti surprinzi iubita cu o inedita cerere în casatorie? Iata cele mai importante sfaturi pentru a avea o zi de neuitat!

Cererea în casatorie reprezinta una dintre cele mai importante zile din viata ta și a jumătății tale, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie sa fie perfecta, din toate punctele de vedere. De la locație, pana la inel sau declarația de dragoste, totul trebuie sa decurgă conform unui plan vine stabilit. Ce faci dacă te năpădesc emotiile? Cum stii dacă alegi o bijuterie pe placul ei? Daca vrei sa afli câteva mici trucuri pentru a avea parte de o cerere în căsătorie ca în filme, ramai alaturi de acest articol, care iti raspunde la cele mai importante intrebari!

Top 3 sfaturi importante de care sa tii cont atunci când planuiesti o cerere in casatorie!

Opteaza pentru o locatie cu o semnificatie aparte

Orice femeie viseaza la cererea în casatorie și implicit la nunta, încă din copilărie. Chiar dacă acest lucru pune intr-un fel o mare presiune pe umerii tai, înseamna că cel puțin o data pana acum ti-a povestit cum si-ar dori sa se desfășoare aceste zile atât de importante. Dacă nu ti-a zis tie, fii sigur ca cea mai buna prietena a ei știe aceste detalii, deci poti apela cu incredere la sfaturile acesteia. Pentru ca ziua aceasta sa aibă o semnificație și mai puternica, alege un loc important pentru amandoi. Poți opta pentru locul unde i-ai mărturisit pentru prima oara ca o iubești, sau locul unde ati fost la prima întâlnire. Puteti chiar sa calatoriti impreuna intr-o tara pe care ea viseaza de mult timp sa o viziteze.

Alege o bijuterie speciala

Poate clasicul inel nu ti se potriveste. Poate nu i se potriveste nici ei. Chiar daca aceasta bijuterie a fost considerata intotdeauna perfecta pentru o cerere in casatorie, nu esti obligat sa achizitionezi un inel, care poate nu ii va fi pe plac. Daca partenera ta de viata are gusturi mai deosebite in materie de bijuterii, poti alege un colier, un pandantiv sau chiar o bratara sau o pereche de cercei. Daca sunteti un cuplu atipic si va place intotdeauna sa iesiti din tipare, acest tip de cadou va fi cu siguranta apreciat de iubita ta. Pe site ul Bb-shop.ro, gasesti accesorii de argint la cea mai inalta calitate, astfel incat intregul vostru moment sa fie unul de poveste. Daca alegi totusi sa mergi pe stilul clasic, opteaza pentru un inel fin, cu mici insertii de pietre pretioase, pentru a nu da gres.

3. Vorbeste-i din suflet

Atunci cand se organizeaza o cerere in casatorie, se obisnuieste ca barbatul sa se aseze in genunchi si sa ii faca vitoarei sotii o frumoasa si emotionanta declaratie de dragoste. De cele mai multe ori insa, se intampla ca emotiile sa fie atat de coplesitoare, incat sa uiti tot discursul pe care ti l-ai pregatit. Daca stii ca esti o persoana emotiva, incearca sa uiti de pregatirea unei lungi declaratii de dragoste. Cel mai bine in cazul acesta, este sa te lasi dus de val si sa improvizezi. Niciun discurs bine gandit si elaborat nu o sa o impresioneze la fel de mult ca o mica declaratie, facuta pe loc, dar din suflet.

Asadar, daca iti doresti ca aceasta cerere in casatorie sa fie un eveniment memorabil, tine cont de mici trucuri. Intereseaza-te care sunt preferintele ei cu privire la locatie sau ce bijuterie ar vrea sa primeasca, pentru a te asigura ca totul decurge conform planului. Vorbeste-i din suflet si cu siguranta acest moment va fi unul de poveste.

Sursa foto: Pexels.com