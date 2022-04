VOUCHERE de vacanță 2022: Profesorii și angajații din învățământul de stat primesc tichete de 1.450 de lei

Profesorii și angajații din învățământul de stat primesc vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 de lei, pentru anul 2022, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educației. „Voucherele de vacanță aferente anului 2022 se emit doar pe suport electronic și sunt în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat în limita sumelor prevăzute în bugetul alocat cu această destinație”, conform documentului.

Amintim că aceste vouchere de vacanță au fost tăiate de către Guvern în februarie 2021. Edupedu.ro a scris în luna decembrie a anului trecut că profesorii vor primi vouchere, după un an în care au fost tăiate, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență – informeaza Ziarul Unirea.

Ordinul stabilește modalitatea de acordare a vouchere lor de vacanță în anul 2022 în unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, potrivit sursei citate.

Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportul electronic. Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului, prevede ordinul.

Art. 2 alin. (1) stabillește că „în cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanță sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligația de a depune la unitate/instituție o declarație, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcția de bază”.

În document apare că pentru cei care „au desfășurat activitatea la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea făcută, cu respectarea prevederilor alin. (1).”

Pentru personalul transferat sau detașat se acordă vouchere de vacanță cu condiția prezentării de către salariat a unei adeverințe din care să rezulte că angajatorul de la care s-a transferat/detașat nu i-a acordat voucherele de vacanță aferente anului 2022 până la realizarea transferului/detașării”, conform ordinului.

„În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanță, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2022, acesta poate beneficia de vouchere de vacanță numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituție o cerere în acest sens, precum și dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității/instituției”.

La articolul 3 este menționat că beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță depun o solicitare scrisă la unitatea/instituția angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial.