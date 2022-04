TOP 3 TIPURI de asigurari pe care trebuie sa le inchei OBLIGATORIU pana la varsta de 40 de ani

Majoritatea oamenilor vor sa se simta mereu in deplina siguranta, indiferent ca este vorba despre propria persoana, despre bunurile personale, masina, calatorii sau casa. Daca in tinerete aceste lucruri par cumva ca nu intereseaza pe nimeni, multi simtindu-se invincibili sau considerand ca nu au bunuri pe care sa le piarda din cauze diferite, imediat ce trec de 30-40 de ani, isi dau seama ca lucrurile nu mai stau deloc asa si ca este timpul sa aiba grija de ei si de lucrurile care le apartin.

Astfel, incep sa ia in considerare incheierea unor asigurari adecvate, care sa le ofere linistea de care au atat de mare nevoie intr-o societate plina de stres si de probleme personale sau de serviciu. Specialistii considera ca pana la varsta de 40 de ani, oamenii trebuie sa inteleaga ca politele de asigurare sunt o normalitate asumata, pentru ca doar asa vor face fata tuturor incidentelor sau evenimentelor ce ar putea sa apara.

Iata care sunt cele 3 tipuri de asigurari ce trebuie incheiate pana la 40 de ani!

Pe piata exista o multime de tipuri de asigurari care ar putea sa satisfaca orice persoana responsabila. Pe langa acestea, insa, sunt preferate cateva polite suplimentare celor obligatorii, cum ar fi: asigurarea facultativa premium pentru locuinta, asigurarea CASCO pentru autoturisme si asigurarea Hospital Cash.

Una dintre politele care ofera protectie deplina asupra caminului si care acopera complet pagubele produse locuintei si bunurilor este asigurarea facultativa premium pentru locuinta , o polita complexa si flexibila oferita de Allianz-Tiriac Unit, o societate care pune la dispozitia tuturor produse si servicii de calitate inalta. Aceasta asigurare permite personalizarea politei in functie de riscuri si necesitati, dupa cum urmeaza: locuinta, incluzand instalatiile fixe ce asigura functionalitatea ei si anexele gospodaresti, bunurile din gospodarie si raspunderea civila legala a intregii familii. Riscurile acoperite sunt numeroase si includ si costurile sau cheltuielile suplimentare pentru pagubele produse de autoritati pentru stingerea incendiului, pentru demolarea, demontarea sau mutarea bunurilor asigurate etc.;

2. In cazul in care proprietarul are o masina de pana la 10ani, poate sa incheie asigurarea CASCO pentru ca va obtine linistea de care are nevoie pentru deplasarile sale zilnice cu autoturismul. Asiguratul beneficiaza de un pachet de asigurare multi-riscuri (avarii, furt, vandalism), de acoperiri incluse gratuit in polita, de diferite facilitati privind plata primei sau promptitudine in solutionarea daunelor si pentru decontarea rapida (maximum 15 zile de la depunerea ultimului act la dosar);

3. Fiecare are nevoie de o asigurare de sanatate pentru ca viata este imprevizibila si niciodata nu stii ce se poate intampla, asa ca asigurarea Hospital Cash ofera protectie completa. Sunt acoperite serviciile de sanatate pentru spitalizare din accident sau orice alta cauza, putand sa se extinda acoperirea in caz de deces din accident. Asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei, dar si peste granita, protectia fiind completa pe parcursul a 24 de ore.

In concluzie, persoanele care vor sa se simta protejate permanent trebuie sa ia in considerare incheierea unor polite adecvate, care sa acopere toate necesitatile. Putina cercetare in acest sens este obligatorie pentru a alege serviciul cel mai bun.

Surse foto:

shutterstock.com

ro.pinterest.com