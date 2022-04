Stefan Vuza: Chimcomplex este cea mai performanta companie din industria chimica a Romaniei si a treia din chimia Europei in 2021! 

Ştefan Vuza a avut în 2021 un venit net de aproximativ 673.000 de euro, echivalentul a 56.000 de euro lunar. Virgil Băncilă, vicepreşedinte CA, a publicat un venit net de 602.220 de lei. În raport se menţionează că cei doi au avut şi un bonus în anul 2021. “Suplimentar, sumelor precizate mai sus, domnul Ştefan Vuza şi domnul Virgiliu Băncilă au mai încasat sumele de 5,184,925 lei şi de 3,045,640 lei cu titlu de bonus datorat pentru tranzacţiile de finanţare şi refinanţare a societăţii, respectiv pentru tranzacţiile strategice ale societăţii”. Astfel, în 2021 Ştefan Vuza a încasat în total 8,5 mil. lei (1,7 mil. euro) de la Chimcomplex, companie cu o capitalizare de 6 miliarde de lei la Bursa de la Bucureşti. Referitor la aceasta informatie presedintele CHIMCOMPLEX SA, Stefan Vuza, a declarat:

In ultimele ore multi jurnalisti m-au rugat sa comentez informatia ca am cel mai mare salariu din tara. Va las sa va ganditi la urmatoarele:

780.000 de companii sunt inregistrate la nivel national avand cel putin 500 de manageri mai bine platiti ca mine, care nu isi declara public veniturile. Pe Bursa de Valori sunt listate peste 80, iar dintre ele Chimcomplex a performat cel mai bine avand cresteri de 1200% (caz unic in istoria Bursei romane). Chimcomplex este si cea mai performanta companie din industria chimica a Romaniei si a treia din chimia Europei in 2021!

Daca pentru chimisti a fost un an bun va reamintesc ca pentru agricultori, a fost un an fantastic, de departe cel mai bun an din istoria Romaniei. Avem peste 12.000 de mari fermieri super-profitabili in 2021, pentru care sunt tare bucuros. Stiu ca „1 leu” din munca lor se va intoarce si la noi ceilalti din economie! Ei au primele cele mai mari si le merita cu prisosinta, au muncit mult pentru aceste performante de care nu vorbeste media, insa noi le vedem truda!

Primele cele mai mari trebuie acordate companiilor celor mai bune din economie, nu managerilor, ci companiilor celor mai bune.

Noi am facut diferenta prin faptul ca Grupul CRC a premiat in 2021 pe toti cei peste 2500 salariati. Primele celor din board au fost de doar 8,8 % din total fond de premiere. Unii spun ca e mult, alti ca este putin. Eu cred ca este echilibrat dar ele arata ca economia tarii merge inca sub potential sau.

Hai sa lucram mai eficient, mai bine si nu neaparat mai mult!