Societatea Electrovâlcea și INCDFP au prezentat proiectul „Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ”

Marți, 12 aprilie 2022, la Râmnicu Vâlcea, a avut loc prezentarea proiectului „Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ”, proiect derulat de SC Electrovâlcea SRL, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). La eveniment au praticipat ing. Ovidiu Ciogescu, directorul SC Electrovâlcea SRL, dr. ing. Iosif Lingvay, consilier știinfic la aceiași societate, dr. ing. Victorin Toader de la INCDFP, precum și mai mulți reprezentanți de instituții.

Proiectul „Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ” își propune elaborarea și realizarea unui sistem complex pilot/prototip de prevenire a exploziilor și incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure majore pe care îl va valida in condiții relevante de funcționare. El este rezultatul transferului tehnologic de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului care are cercetări si realizări in acest domeniu spre un IMM – SC Electrovâlcea SRL care dorește să-si extindă oferta de servicii prin implementarea acestei aplicații în condiții reale pentru a proteja obiectivele alimentate cu gaze naturale.

Caracterul inovativ al acestui proiect se bazează pe o cererea de brevet de invenție nr. 00744/27.09.2017, „Echipament complex de avertizare seismică a obiectivelor industriale cu decizie și confirmare locale”, publicată în OSIM RO-BOPI 3/2019. Structura sistemului de protecție propus (centru de decizie la INFP, confirmare locală pentru evitarea alarmelor care nu produc pagube în zona protejată și rezerva în caz de întrerupere a comunicațiilor, dispecer local la S.C. Electrovâlcea SRL cu rol de decizie finală și terminale de execuție decuplare gaze) nu s-a mai implementat în România și nu se cunosc realizări asemănătoare în străinătate.

Anul trecut, în urma activităţilor desfășurate au fost realizate: o analiză privind siguranţa în exploatare a obiectivelor energetice; riscul seismic în zona municipiul Râmnicu Vâlcea; punerea în funcţiune a staţiei seismice RMGV – monitorizarea mişcărilor seismice şi a evoluţiei parametrilor precursori ai cutremurelor în Râmnicu Vâlcea; realizarea, validarea terminalelor de comandă a întreruperii gazelor; testarea funcţionării ansamblului de echipamente, verificarea sau validarea protocoalelor de testare în mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real; o analiză a funcţionabilităţii RMGV, analiza datelor achiziţionate cu ocazia unor evenimente seismice – comparativ cu alte staţii seismice din reţeaua INFP; diseminarea rezultatelor prin două pagini web actualizate, două lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu (cu comitet de program), două articole apărute în reviste BDI; trei articole sau lucrări în extenso în publicaţii WoS/ISI (IEEEXplore). Proiectul își propune să realizeze trecerea de la un sistem de avertizare existent validat în condiții de laborator la validarea lui în condiții relevante de funcționare în mediu real industrial (decuplarea în timp real a gazelor în urma unor evenimente seismice majore cu intensităţi periculoase validate pe plan local).