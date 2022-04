PROSPECTIUNI S.A, liderul pietei de servicii geologice, a iesit din insolventa

PROSPECTIUNI S.A, liderul pietei de servicii geologice, a iesit din insolventa

Prin hotararea pronuntata in data de 21.04.2022, Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea administratorului judiciar Euro Insol si a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara a Prospectiuni S.A., societatea urmand sa isi continue activitatea economica.

Prospectiuni S.A. a intrat in insolventa in anul 2016, pe fondul unei crize acute de lichiditati. Printre cei mai importanti creditori ai societatii s-au numarat: Banca Comerciala Romana S.A., Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.A., Libra Internet Bank S.A., Export – Import Bank of the UNITED STATES, Export Development CANADA, A.N.A.F., Mitcham Europe KFT, AIG Europe Limited si o serie de societati atat din tara, cat si din Europa, Asia si America de Nord.

In anul 2017, Prospectiuni a intrat in etapa de reorganizare judiciara, in urma unui plan de reorganizare propus, redactat si implementat de administratorul judiciar Euro Insol.

Prospectiuni este o companie 100% romaneasca, avand actionar majoritar firma Tender S.A., care activeaza de peste 65 de ani pe piata serviciilor de explorare hidrocarburi. Experienta companiei Prospectiuni SA este extinsa si la nivel international, inca din anii ’70 in tari precum Irak, Libia, Iran, Tadjikistan, Bulgaria, Portugalia, Albania, Maroc, Georgia, Senegal, fiind al doilea mare operator de servicii geologice si geofizice din Europa.

Prezenta sa activa in piata in toata aceasta perioada a fost esentiala in formarea si dezvoltarea industriei extractive din Romania, Prospectiuni fiind implicata direct in descoperirea resurselor naturale exploatate din Romania.

Prospectiuni a avut o contributie majora in descoperirea zacamintelor de hidrocarburi. De exemplu, din lucrarile de prospectiuni seismice executate in Romania, Prospectiuni a executat peste 99% din cei peste 480.000 km2 de lucrari 2D si peste 97% din lucrarile de prospectiuni seismice 3D, insumand o suprafata de aproximativ 16.000 km2. Principalii beneficiari ai acestor lucrarilor au fost cele doua mari companii PETROM si ROMGAZ.

De asemenea, Prospectiuni a executat cartarea si elaborarea Atlasului cu roci ornamentale din Romania si cartarea apelor minerale din Romania.

In perioada insolventei, Prospectiuni a platit toti creditorii sai la valoarea nominala a creantelor, aproximativ 100 milioane lei, a achitat catre ANAF creante curente de peste 190 milioane lei, a realizat investitii in echipamente si tehnologii performante in valoare de peste 68 milioane lei. Totalul platilor efectuate de Prospectiuni in insolventa se ridica la peste 900 milioane lei. De asemenea, in aceasta perioada, societatea a deschis o noua sucursala in Republica Kazakhstan.

Resursele financiare pentru sustinerea si realizarea planului de reorganziare judiciara au fost generate din executarea unor contracte de achizitie si procesare date seismice, lucrari de perforare si investigare geofizica pentru sonde (logging) cu ROMGAZ, OMV – PETROM, Hunt Oil ( U.S.A.), Amronco, Geofizika Torun (Croatia) cu o valoare de peste 720 milioane lei.



“Reorganizare Prospectiuni S.A. reprezinta un succes pentru industria romaneasa de petrol si gaze naturale, cu atat mai mult cu cat in aceasta perioada nevoia de hidrocarburi este esentiala pentru Romania. Cu satisfactie, putem afirma ca Euro Insol are cea mai bogata experienta in reorganziarea companiilor din industria energetica. Dupa Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, UZTEL S.A. Ploiesti, prima subsidiară din Europa (1904) a colosului industrial american Standard Oil Company (ExxonMobil) și care reprezinta unul dintre cei mai mari producători de utilaje petroliere din România a venit randul Prospectiuni sa reintre in circutul comercial ca o companie viabila si de incredere pentru mediul de afaceri. In portofoliul Euro Insol se afla si CET Govora S.A. o companie vitală pentru Județul Vâlcea, care asigură agentul termic (apa caldă și căldură) pentru cei aproximativ 120.000 locuitori din Râmnicu Vâlcea, precum si energie electrica si abur industrial pentru platforma industriala Oltchim, sau UCM Resita S.A., cea mai veche unitate industriala din Europa, fondata in anul 1771 si care a proiectat, fabricat si montat peste 90% din echipamentele hidroenergetice aflate in exploarea Hidroelectrica. Experienta acumulata in reorganizarea companiilor din domeniul energetic s-a dovedit a fi utila si in cazul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare R.A., Euro Insol reusind sa transforme aceasta companie intr-un jucator important pe piata mondiala a apei grele, avand in derulare contracte de export in Germania, Franta, Argentina si Statele Unite ale Americii”, a declarat Adrian Munteanu, practician coordonator in cadrul Euro Insol.

BIROUL DE PRESA AL EURO INSOL