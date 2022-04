LUNA PĂDURII ȘI ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI SĂRBĂTORITE DE PROFESORI ȘI ELEVI!

Calendarul ecologic al lunii aprilie cuprinde două evenimente de o importanță deosebită pentru mediul înconjurător: luna pădurii (15 martie-15 aprilie ) și ziua mondială a Pământului (22 aprilie).

Acestea au ca scop conștientizarea de către populație a importanței protecției naturii în vederea promovării unui mediu durabil, care să ofere aceleași resurse naturale de care ne bucurăm în prezent și generațiilor viitoare.

Aceste evenimente au fost marcate și de elevii vâlceni în cadrul proiectului educațional „Să învățăm să trăim frumos pe Pământ”, printr-o serie de activități educative cu caracter ecologic.

Activitățile au fost desfășurate joi, 14.04.2022, pe dealul Capela din municipiul Râmnicu Vâlcea și au constat în studierea unui ecosistem terestru prin prisma factorilor abiotici, dar și a plantelor și animalelor specifice ecosistemului.

La activități au luat parte elevii de la Colegiul Național „Alexandru Lahovari” coordonați de prof. Elena OPRESCU, Școala Gimnazială „Dumitru Bădescu” Băile Olănești coordonați de prof. Alexandru Marian GANEA, Școala Gimnazială „Anton Pann” coordonați de prof. Letiția MURĂRUȘ, Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea sub coordonarea dnei prof. Alina PETCU și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” sub coordonarea dnei prof. Cornelia PAPUZU.

Activitatea a fost realizată în paralel în județul Prahova de către elevi ai Colegiului Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte sub atenta coordonare a doamnei profesoare Adriana NEAGU.

Elevii au analizat diferiți parametrii fizico-chimici, au identificat plantele din zonă cu ajutorul atlaselor botanice, au fotografiat animalele întâlnite în zonă (insecte, amfibieni păsări, veverițe) și au completat fișe de lucru cu observațiile făcute.

La finalul activității, feedback-ul din partea elevilor și al participanților a fost unul pozitiv, aceasta find descrisă ca „inovatoare”, „bine organizată”, „interesantă” și ca un „prilej de cunoaștere a frumuseților naturii” .

„Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr” (Goethe).

Au consemnat,

Coordonatorii activității,

Elena OPRESCU ȘI Alexandru Marian GANEA