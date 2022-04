Ce inseamna Cash Out si SnapBet

Pariurile online se dezvolta intr-un ritm accelerat si sunt adaugate mereu noi tipuri de pariuri, functionalitati si servicii interesante de catre operatorii licentiati.

Daca in urma cu mai mult timp pariurile se rezumau doar la cateva pronosticuri de baza si la completarea biletelor multiple, acum optiunile sunt practic nelimitate, iar pariurile reprezinta o activitate mult mai complexa.

Doua dintre functiile interesante pe care le poti intalni la pariuri pe internet sunt Cash Out si SnapBet. Despre ambele iti voi oferi informatii in cele ce urmeaza si vei vedea cum te ajuta acestea sa te bucuri de o experienta de pariere de cel mai inalt nivel.

Ce este Cash Out?

Cash Out, cunoscut si sub denumirea de “inchidere pariu” reprezinta o functie utila care in prezent este oferita de aproape toate casele de pariuri online licentiate. Cash Out se refera la faptul ca iti vei putea inchide oricand doresti biletele plasate la agentiile online.

Astfel, aceasta functie de inchidere pariu iti va permite practic sa ai un control deplin asupra pariurilor tale si sa renunti la ele atunci cand consideri ca este cel mai favorabil moment.

De exemplu, daca vezi ca pariul nu decurge in directia potrivita poti alege sa inchizi pariul cu Cash Out si astfel sa iti recuperezi o parte din miza. In acelasi timp insa, prin intermediul Cash Out iti poti asigura profitul inainte ca pariul sa fie decis, obtinand evident un castig mai mic decat cel de pe biletul initial, dar 100% sigur, scapand de alte emotii.

Functia de Cash Out s-a imbunatatit de-a lungul timpului, astfel ca in prezent exista unele agentii online care ofera si Cash Out partial, asa cum este cazul operatorului NetBet, de exemplu. Cash Out partial iti permite sa inchizi doar o parte din pariul tau.

Asta inseamna ca poti retrage din joc orice suma doresti din cea disponibila, afisata pe butonul de Cash Out si in acelasi timp sa lasi biletul in desfasurare cu cealalta parte din miza.

Cash Out-ul partial este cu siguranta o optiune ce se poate dovedi extrem de utila in multe cazuri, in special atunci cand nu esti 100% decis daca sa inchizi complet pariul sau nu. Daca vrei sa beneficiezi de Cash Out si Cash Out partial iti poti deschide cont la NetBet online, urmarind tutorialul de inregistrare NetBet, care te invata cum te inscrii pe site in doar cateva minute.

Ce este SnapBet?

SnapBet reprezinta o optiune de pariere interesanta ce este disponibila la casa de pariuri online NetBet. Mai exact, SnapBet face referire la pariurile live pe fotbal si iti permite sa pariezi in doar cateva secunde pe faptul ca se va marca un gol in urmatoarele 30 secunde, 1 minut, 5 minute sau 10 minute ale jocului.

In primul rand, aceasta optiune de pariere iti va oferi cote foarte bune de castig. De asemenea, foarte interesant este si faptul ca profitul tau va depinde de perioada in care se va marca golul, in intervalul de timp ales. Fiecare interval (30 secunde, 1 minut, 5 minute, 10 minute) este impartit in 3 secvente de timp, iar cu cat golul se va marca mai tarziu in intervalul mentionat, cu atat tu vei castiga mai mult.

Din start iti poti da asadar seama cat de palpitant este sa plasezi un pariu de tipul SnapBet. Cu siguranta iubitorii pariurilor live vor aprecia din plin aceasta optiune si vor apela destul de des la ea.

Experienta de joc atunci cand urmaresti live un meci si plasezi un pariu de tipul SnapBet este una extrem de captivanta. Ce trebuie sa mai stii este faptul ca SnapBet este disponibil doar pentru pariurile plasate de pe mobil si tableta.

In concluzie, ai aflat citind acest articol ce reprezinta Cash Out si SnapBet, doua functii utile si interesante de care poti beneficia atunci cand joci la pariuri sportive pe internet.